Continúan las protestas de camioneros en dos rutas clave de Mendoza

Desde el martes, camioneros protestan en las principales rutas por el aumento de los combustibles y la falta de actualización del valor de los fletes. En Mendoza, la medida de fuerza se lleva adelante en las ruta 7 y ruta 40.

Camioneros de distintos puntos del país organizan y llevan adelante protestas en contra del sostenido incremento de los combustibles de las últimas semanas (particularmente del gasoil) y una nula actualización de los valores de los fletes, lo que ha generado un impacto económico fuerte en sus economías a raíz de una pérdida de ganancias.

Decenas de camiones están apostados en las rutas de Mendoza.

Para los transportistas calificaron el escenario como “insostenible” y aseguraron a MDZ que así “no pueden seguir trabajando”.

“La actividad está gravemente afectada y si no hay respuestas concretas en el corto plazo, las protestas se profundizarán. Vamos a seguir parando hasta que las tarifas reflejen la realidad”, indicaron.

Además, explicaron que mantienen el diálogo con clientes y otros actores del sistema logístico a pesar de la incertidumbre del sector.

La medida busca visibilizar el conflicto y resolver el problema para sostener los puestos de trabajo.

camiones 1 Los camioneros reclaman en la ruta 40 y ruta 7. Gentileza

El aumento de los combustibles

"Hace unos meses el litro de gasoil estaba a $1.600 y hoy ya está por encima de los $2.000. Todo esa diferencia de precios lo cargamos nosotros como choferes de camiones", destacaron los camioneros a MDZ esta semana.

De hecho, indicaron que en los últimos meses, los valores de los fletes (tanto a Chile como también en el interior del país) no se han actualizado, y han tenido que cargar con el incremento del litro de gasoil.

"Para ir y volver a Chile tenemos que cargar $1 millón de gasoil, mientras que lo que nos pagan es siempre lo mismo, y además cargamos con mercadería de mucho valor. Ya no es rentable", acotaron.

Solo como ejemplo, a mediados de diciembre, el litro de gasoil (Diesel 500), se conseguía en las estaciones de servicio YPF a $1.834, mientras que este martes el precio se incrementó considerablemente, y se encuentra a $2.075 el litro. Esto supone, en solamente 3 meses, un incremento del 13,1%.