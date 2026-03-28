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Continúan las protestas de camioneros en dos rutas clave de Mendoza

Decenas de camioneros reclaman por el aumento de los combustibles en ruta 40 y ruta 7. Piden que aumente el valor de los fletes.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

Los transportistas reclaman en las rutas de Mendoza.

Los transportistas reclaman en las rutas de Mendoza.

Gentileza

Desde el martes, camioneros protestan en las principales rutas por el aumento de los combustibles y la falta de actualización del valor de los fletes. En Mendoza, la medida de fuerza se lleva adelante en las ruta 7 y ruta 40.

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Decenas de camiones están apostados en las rutas de Mendoza.

Decenas de camiones están apostados en las rutas de Mendoza.

La protesta de los camioneros

Camioneros de distintos puntos del país organizan y llevan adelante protestas en contra del sostenido incremento de los combustibles de las últimas semanas (particularmente del gasoil) y una nula actualización de los valores de los fletes, lo que ha generado un impacto económico fuerte en sus economías a raíz de una pérdida de ganancias.

Para los transportistas calificaron el escenario como “insostenible” y aseguraron a MDZ que así “no pueden seguir trabajando”.

“La actividad está gravemente afectada y si no hay respuestas concretas en el corto plazo, las protestas se profundizarán. Vamos a seguir parando hasta que las tarifas reflejen la realidad”, indicaron.

Además, explicaron que mantienen el diálogo con clientes y otros actores del sistema logístico a pesar de la incertidumbre del sector.

La medida busca visibilizar el conflicto y resolver el problema para sostener los puestos de trabajo.

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Los camioneros reclaman en la ruta 40 y ruta 7.

Los camioneros reclaman en la ruta 40 y ruta 7.

El aumento de los combustibles

"Hace unos meses el litro de gasoil estaba a $1.600 y hoy ya está por encima de los $2.000. Todo esa diferencia de precios lo cargamos nosotros como choferes de camiones", destacaron los camioneros a MDZ esta semana.

De hecho, indicaron que en los últimos meses, los valores de los fletes (tanto a Chile como también en el interior del país) no se han actualizado, y han tenido que cargar con el incremento del litro de gasoil.

"Para ir y volver a Chile tenemos que cargar $1 millón de gasoil, mientras que lo que nos pagan es siempre lo mismo, y además cargamos con mercadería de mucho valor. Ya no es rentable", acotaron.

Solo como ejemplo, a mediados de diciembre, el litro de gasoil (Diesel 500), se conseguía en las estaciones de servicio YPF a $1.834, mientras que este martes el precio se incrementó considerablemente, y se encuentra a $2.075 el litro. Esto supone, en solamente 3 meses, un incremento del 13,1%.

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