Transportistas alertan que la suba del precio de los combustibles puede cortar la cadena de suministros

Los empresarios transportistas asociados a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas ( Fadeeac ) alertó que la continua escalada en el precio de los combustibles , podría derivar en una interrupción de la cadena de suministro en todo el país.

Según señalan, los precios del gasoil y las naftas comprometen la sostenibilidad de los servicios de transporte de cargas , que ya cuentan con márgenes reducidos.

Desde principios de marzo, los precios del gasoil y de las naftas se incrementaron entre 3 y 5 veces, con un rango que oscila entre 20 y 25%. El gasoil de grado 2 (el de mayor uso en el sector del transporte), por ejemplo, ya supera los $2.100 por litro, y todo indica que el mes cerrará con el aumento de costos de gasoil más elevado de los últimos 2 años.

Los economistas de la Federación, que nuclea a 42 cámaras de transporte de todo el país, destacaron que, medido en dólares, el litro de gasoil en la Argentina alcanzó uno de sus valores más altos de la última década, posicionándose como uno de los más caros de la región.

“La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos. A los márgenes reducidos y la baja actividad en muchos rubros, se suma un impacto crítico: el combustible representa un tercio de nuestra estructura de costos”, explicó Cristian Sanz, presidente de Fadeeac.

camiones fletes transporte cargas (6).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

La velocidad de los aumentos actuales no tiene precedentes cercanos. Mientras que en todo 2025 el gasoil acumuló una suba del 45% (frente a un IPC del 31,5%), en apenas 20 días de marzo los incrementos ya superaron en un tercio esa cifra anual.

Sanz fue tajante respecto a la sostenibilidad del servicio: “La actualización de las tarifas debe ser inmediata, de lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar, con el consiguiente impacto económico y social. Los camiones mueven más del 90% de la economía del país y el transporte y la logística generan el 4% del empleo nacional. Apelamos a la madurez y responsabilidad de todas las partes”.

Traspaso a precio

Los especialistas del Departamento de Estudios Económicos y Costos señalaron que cada incremento del 10% en el gasoil impacta de forma directa en al menos 3,5% en los costos operativos de las empresas que realizan viajes de media y larga distancia.

Si bien el mercado global atraviesa un shock por el conflicto en Medio Oriente —con el barril de Brent saltando de US$ 65 a más de US$ 100 en tres semanas—, FADEEAC advierte que la situación local es alarmante debido al "debilitamiento de los mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales y moderar el shock externo, en un marco de significativo crecimiento de la producción local de petróleo (Vaca Muerta)".

"Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando. No es una amenaza, es una imposibilidad fáctica. El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes", concluyó Sanz.