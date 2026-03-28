Escapada en Mendoza: el pueblo ideal para conocer la montaña

Mendoza esconde un pueblo de montaña declarado Pueblo Auténtico que combina historia, paisajes de altura y aventura a solo 200 kilómetros de la capital.

Las Cuevas es un pueblo de Mendoza situado en la cordillera de los Andes, próxima al limite internacional.

No hace falta recorrer grandes distancias para llegar a lugares mágicos. En Mendoza existe un pueblo declarado en 2017 entre las 20 localidades "Pueblo Auténtico" por el Gobierno Nacional, un reconocimiento que busca poner en valor la identidad local y revalorizar el patrimonio de cada comunidad.

Las Cuevas, en el departamento de Las Heras, es uno de los lugares con mayor patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la provincia. Se ubica a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, cerca del límite con Chile, a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

Historia y paisaje en un solo pueblo Su historia es tan atractiva como su entorno. La localidad se fundó como pueblo moderno a fines de la década de 1950, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, y fue la última estación del lado argentino del faraónico tren trasandino, uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de la región.

Además de su historia, Las Cuevas ofrece paisajes de montaña imponentes y una variada oferta gastronómica y de hospedaje. Entre sus atractivos naturales se destacan senderos como El Salto de Caracoles y la Laguna del Potrero Escondido, ideales para quienes disfrutan del trekking y la naturaleza de altura.