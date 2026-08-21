Chile: nuevo aumento de combustibles alcanza ya los niveles históricos

El precio de los combustibles en Chile registró este jueves un alza que acercó los costos a los niveles históricos que se alcanzaron en marzo pasado, cuando el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast aplicó el denominado “bencinazo”, en el inicio del conflicto en Oriente Medio.

El valor de la nafta de 93 y 97 octanos se incrementó 0,037 dólares (34,8 pesos chilenos) por litro respectivamente, mientras que el diésel subió alrededor de 0,10 dólares (97,4 pesos chilenos) por litro, publicó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

El ministro de Hacienda de Chile , Jorge Quiroz, justificó la subida el miércoles adelantándose a la entrada en vigor de la medida , argumentando que "tiene que haber un alza porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera. Tenemos una guerra y vamos a ir subiendo".

El aumento de los combustibles es el segundo consecutivo, tras el decretado a finales de julio, que comenzó el cambio de tendencia luego de cuatro ajustes a la baja entre abril y principios del pasado mes.

La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Chile Transporte y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (Agetich), por su parte, habían advertido de su situación ante el nuevo incremento.

"Las empresas de transporte de carga ya no tenemos margen de absorber nuevas y fuertes alzas que atenten contra la sostenibilidad de la industria y sobrevivencia de nuestras empresas", dijeron el miércoles en una declaración pública.

Antes del aumento en Chile, hubo colas en estaciones de servicio. Foto Efe EFE

"Bencinazo"

A los pocos días de la llegada al poder de Kast, el pasado 11 de marzo, el precio de los combustibles experimentó una subida en torno al 32 % en la nafta y el del diésel un 62 %, luego de que decidió no usar un mecanismo estatal de estabilización de precios con el que cuenta Chile y traspasar íntegramente a los consumidores el alza internacional del petróleo.

La subida denominada "bencinazo" representó la segunda mayor en la historia del país, y fue en aquel momento de 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) para la gasolina de 93 octanos y de 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel.

El incremento sucede luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán, tras el cese de las conversaciones en curso entre ambos países para poner fin a la guerra. Efe