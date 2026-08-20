Así llegó a Mendoza la primera tanda de camiones que estaban varados en Chile

Después de días de espera del otro lado de la cordillera, la primera tanda de camiones varados en Chile finalmente comenzó a llegar a Mendoza. La caravana avanzó este jueves por la ruta 7 en medio de un operativo especial de alta montaña y con los transportistas celebrando el esperado regreso.

La primera cápsula estuvo integrada por unos 200 camiones , según explicó a MDZ Pablo Quiroga, de la Jefatura de Coordinación del Corredor Internacional. Los vehículos fueron acompañados por una movilidad policial que encabezó el recorrido desde la zona de Polvareda hasta el Área de Control Integrado de Uspallata.

El momento quedó registrado en imágenes sobre la ruta 7. En el video se observa cómo la caravana avanza por la montaña detrás del móvil policial, mientras los camioneros hacen sonar sus bocinas y muestran su alegría por volver a circular después de la larga espera.

Según explicó Quiroga, la primera cápsula comenzó a llegar pasado el mediodía. El operativo se organizó mediante distintas postas en alta montaña para acompañar a los camiones durante el descenso.

La primera tanda recorrió el tramo comprendido entre Polvareda y el ACI de Uspallata bajo la coordinación de los efectivos policiales. A medida que avanzaban las distintas cápsulas, las siguientes tandas comenzaban a encontrarse con la cola de la caravana que ya estaba descendiendo.

El objetivo fue mantener a los camiones agrupados y controlados durante el recorrido. Una vez superada la zona de alta montaña, las caravanas continuaron por la ruta 7 en dirección a Mendoza, también bajo un esquema de acompañamiento.

Bocinas, banderas y una larga fila que se pierde en la montaña

Bomberos voluntarios de Montaña Uspallata

Las imágenes muestran el clima que se vivió durante el regreso. El primer camión de la caravana lleva una bandera argentina en su parrilla y detrás aparecen decenas de vehículos que avanzan lentamente por la ruta.

Los camiones circulan haciendo sonar sus bocinas, en una muestra de la alegría de los transportistas después de haber permanecido detenidos durante el cierre del paso. La fila se extiende por la cordillera y, en algunos sectores, los camiones se pierden en el horizonte.

Desde la coordinación del corredor explicaron que el acompañamiento busca evitar maniobras de sobrepaso y mantener a los vehículos bajo control. La ansiedad por llegar rápidamente a Mendoza es uno de los factores que las autoridades tienen en cuenta durante el operativo.

El regreso de los camiones cambia el escenario

La llegada de esta primera cápsula marca una nueva etapa en la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor. Después de que los camiones que estaban del lado argentino lograran cruzar hacia Chile, ahora comenzó el movimiento en sentido contrario.

El operativo continuará con nuevas tandas que serán acompañadas por las distintas postas desplegadas en el corredor internacional. Los camiones seguirán descendiendo hacia Uspallata y luego continuarán por la ruta 7 hacia Mendoza.