El Paso Internacional Cristo Redentor cambia el sentido y recibe camiones desde Chile

Después de dos jornadas de intenso movimiento desde Mendoza hacia Chile , el Sistema Integrado Cristo Redentor cambia de sentido este jueves y comienza a recibir camiones que vienen desde el país trasandino. El paso está habilitado exclusivamente para el transporte de cargas, entre las 9.00 y las 21.00 del lado argentino y de 8.00 a 20.00 del lado chileno.

La decisión se tomó luego de que las autoridades confirmaran que todos los camiones que estaban varados en Mendoza lograron cruzar hacia Chile . Entre el martes 18 y el miércoles 19 de agosto fueron aproximadamente 2.870 los vehículos de carga que atravesaron el corredor internacional.

De esta manera, el operativo que comenzó con una extensa fila de camiones esperando durante semanas ahora entra en una nueva etapa. Los transportistas que permanecen del lado chileno podrán comenzar a ingresar a Argentina desde este jueves, siempre con portación obligatoria de cadenas.

El cambio de sentido se adelantó debido a la rapidez con la que se logró despejar el lado argentino. Originalmente, estaba previsto que los camiones provenientes de Chile comenzaran a cruzar recién el viernes, pero las autoridades decidieron adelantar el movimiento para este jueves.

Con los camiones argentinos ya cruzados, las autoridades invierten el sentido del operativo y habilitan el tránsito de cargas desde Chile.

La circulación será exclusivamente desde Chile h acia Argentina, por lo que durante esta jornada no habrá tránsito de cargas en sentido contrario. Los camiones podrán avanzar desde Guardia Vieja, en territorio chileno, hasta Uspallata, donde continuará la organización del tránsito.

Mendoza prepara controles a lo largo de la Ruta 7

Con el cambio de sentido, los organismos de seguridad y tránsito de Mendoza prepararon un nuevo operativo para acompañar el movimiento de los camiones que ingresarán desde Chile. La coordinación involucra a los organismos que trabajan tanto en alta como en baja montaña.

Según informaron las autoridades, durante este jueves se desplegarán postas y cápsulas en distintos sectores, desde la boca del túnel internacional hasta la ruta 7 y la ruta 40, en Luján de Cuyo. El objetivo es acompañar la circulación y garantizar condiciones seguras a medida que los camiones desciendan por el corredor.

Qué pasará con el turismo

Este jueves, el turismo interno todavía no estará habilitado en alta montaña. El esquema previsto contempla que el viernes 21 de agosto vuelva el turismo interno hacia la zona de los parques de nieve, aunque con restricciones. Los vehículos no podrán estacionar sobre la Ruta 7 y solamente estarán habilitadas las playas de los complejos Penitentes y Los Puquios.

Una vez que esos estacionamientos completen su capacidad, el tránsito turístico quedará restringido hasta Uspallata. Mientras tanto, el Paso Pehuenche continúa cerrado.