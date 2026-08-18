Adrián Ravier, sobre los fondos para rutas: "No hay malversación, ni delito"

El vocero presidencial, Adrián Ravier , aseguró que el Gobierno “no malversó partidas” con relación a los recursos destinados al fondo fiduciario destinado al arreglo de rutas.

“No se están malversando los fondos, no hay ningún delito, el propio ministro Caputo respondió sobre este tema recientemente, se respeta el Presupuesto donde se asignan las partidas destinadas”, señaló el funcionario, ante la consulta de MDZ en conferencia de prensa.

Para el portavoz, “el Presupuesto destina las partidas a las rutas nacionales en un porcentaje, el resto del dinero, digamos, no se desvía a ningún lado respecto de todas las especulaciones que se pueden decir, está invertido y justamente para que no se pierda valor”. “Se están asignando los recursos con eficiencia para cuidar esos recursos, para que no pierdan valor y se asignarán las rutas nacionales”, planteó.

Las aclaraciones de Ravier se enmarcan en una reciente entrevista que él brindó a un medio de La Pampa , donde admitió que un porcentaje importante del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería solo financiar la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales, está robusteciendo las arcas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, había reconocido el exdiputado.

Al respecto, el economista señaló este martes sobre aquella entrevista: “Mis palabras fueron que había una parte del dinero que se asignaba a las rutas nacionales para el bacheo respecto del cuarto punto, por eso la explicación un poco más amplia para no dejarlo solo en ese punto y que se comprenda el plan del Gobierno”.

“El resto del dinero se…, digamos, yo dije se disponía en Economía, no di detalles. El propio Ministro, recientemente, afirmó que ese dinero, para que no pierda valor, está invertido. Esa es la respuesta del Ministro”, amplió.

En la anterior conferencia de prensa, Ravier evitó precisar dónde están los fondos redireccionados al Palacio de Hacienda y sólo se dedicó a apoyar el proceso de concesiones para las rutas.

Avanzan las denuncias

El Gobierno avanza en la concesión de rutas nacionales Télam

Al respecto, la denuncia que tomó mayor dimensión fue presentada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz ante la Justicia Federal. La legisladora de Unión por la Patria pidió investigar a funcionarios del Ministerio de Economía, de Vialidad Nacional y del Banco Nación por el presunto manejo irregular de los recursos del SisVial y solicitó determinar si se cometieron delitos como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Según los datos incorporados a la presentación judicial, durante los últimos dos años y medio el SisVial habría recaudado unos $1,503 billones, pero solamente $394.406 millones fueron destinados a su finalidad específica, lo que representa una ejecución del 26,2%. De acuerdo con la misma documentación, al 31 de mayo había $1,001 billones colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían en cuentas corrientes. En total, más de $1,038 billones no habían sido aplicados a obras y mantenimiento vial.

Tolosa Paz sostuvo que el Gobierno mantiene fondos destinados legalmente a infraestructura vial en instrumentos financieros mientras existen obras paralizadas y rutas que requieren mantenimiento. En su denuncia pidió, además, determinar cuánto dinero ingresó efectivamente al fideicomiso, cuánto permaneció invertido y cuál fue el destino de los recursos que eventualmente fueron retenidos antes de llegar a las cuentas del SisVial.

El reclamo también llegó al Congreso. Diputados opositores buscan que el ministro de Economía, Luis Caputo, brinde explicaciones sobre el manejo de los recursos y acumula pedidos para que se presente ante la Cámara baja. La discusión se concentra en determinar bajo qué marco legal el Ministerio de Economía puede disponer de fondos que tienen una afectación específica para infraestructura vial