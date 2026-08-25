Se reunió la mesa política del Gobierno y se viene un anuncio económico de Luis Caputo este miércoles

En medio de nuevos cortocircuitos entre Karina Milei y Santiago Caputo , se realizó este martes una nueva reunión de la mesa política .

En el marco de idas y vueltas por el control de la comunicación oficial y el desplazamiento de la influencia del asesor, presente en el cónclave, los funcionarios que encabezan las negociaciones del Ejecutivo definieron los votos claves para avanzar este miércoles y jueves con dos sesiones importantes para el Gobierno en el Congreso.

"Se hizo especial hincapié en los temas que se tratarán en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, que incluirá el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras iniciativas", consignaron oficialmente.

También se repasó la agenda del Senado, que este jueves tratará los pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

A su vez, en el Gobierno destacaron que este miércoles por la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo , brindará una conferencia de prensa, en la que anunciará medidas económicas, en un contexto de cuestionamientos a Javier Milei por el aumento de la morosidad.

Luis Caputo entrando a Casa Rosada N/A

A su vez, indicaron que se realizó una actualización sobre las primeras reuniones que el Gobierno nacional mantiene con representantes del Episcopado en el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre.

En esta ocasión, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participó del encuentro, en el que se abordaron temas vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y ANSES.

"Se acordó continuar trabajando durante los próximos días en distintos proyectos y medidas en materia educativa que serán enviados al Congreso y dados a conocer próximamente", informaron desde Balcarce 50.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.