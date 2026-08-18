El Gobierno confirmó una nueva sesión en el Congreso y aumentará salarios a las fuerzas

El Gobierno afrontó este martes una nueva reunión de la mesa política , con la confirmación sobre la nueva sesión en el Congreso y anuncios salarios a las fuerzas armadas y de seguridad.

Fuentes oficiales indicaron que la sesión del 26 de agosto en la Cámara de Diputados, que incluirá el tratamiento de cinco iniciativas : la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el proyecto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.

A su vez, se habló del “avance en las comisiones del Senado” sobre el proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades, aunque sin fecha de una sesión. La idea del oficialismo era ir al recinto el 27 de agosto para tratar pliegos judiciales, tratados internacionales y Ley Hojarasca.

El Ejecutivo, además, confirmó que habrá un aumento salarial a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, con anuncios que “se darán en los próximos días”.

El Gobierno dispuso en los últimos meses algunas actualizaciones salariales para las Fuerzas Armadas, que llevaron los haberes del personal militar a una nueva escala en junio, julio y agosto. Para este último mes, el haber más bajo corresponde al personal voluntario de segunda y marineros de segunda, con $718.795 mensuales, mientras que los voluntarios de primera perciben $776.733.

A esa actualización se sumó un bono extraordinario de $50.000, que se pagará con los haberes de agosto al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de seguridad. La suma es remunerativa pero no bonificable y, al ser extraordinaria, no modifica de manera permanente las escalas salariales.

En el caso de las fuerzas federales, como Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, los ingresos dependen además de suplementos y adicionales vinculados con las funciones y destinos.

Finalmente, se acordó convocar para la próxima semana a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para participar de la Mesa Política y abordar temas vinculados a educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de Capital Humano.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.