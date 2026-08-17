Tras el acercamiento con el PRO, el Gobierno reúne a la mesa política y define una doble sesión en el Congreso

Tras recomponer el diálogo con el PRO , el Gobierno reúne este martes a la mesa política en Casa Rosada y busca "blindar" los apoyos parlamentarios para avanzar con dos sesiones en el Congreso a finales de agosto y dejar atrás los problemas que se suscitaron por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En Diputados, La Libertad Avanza apunta a conseguir la media sanción de dos proyectos claves para Javier Milei : la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, denominada "Inocencia Fiscal II". Ambos expedientes obtuvieron dictamen de mayoría la semana pasada y el oficialismo confía en llevarlos al recinto el 26 de agosto.

La reforma del BCRA apunta a modificar el funcionamiento y los objetivos de la autoridad monetaria, con mayor autonomía del Tesoro Nacional y una continuidad con el correr de las gestiones del titular de la entidad, mientras que Inocencia Fiscal II busca ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias, entre otros cambios. En el caso de este último proyecto, los libertarios aceptaron modificaciones reclamadas por sus aliados durante el debate en comisiones. Entre los cambios se encuentra la exclusión de funcionarios públicos de determinados beneficios vinculados con la exteriorización de activos.

La sesión de la Cámara Baja, de todos modos, tendrá un temario más amplio. El Ejecutivo pretende incorporar acuerdos internacionales, entre ellos el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). También se incluyeron iniciativas destinadas a contener a algunos aliados provinciales, como la reducción del IVA sobre la fécula y la harina de mandioca, como gesto a algunos sectores aliados.

En el Senado, en tanto, Patricia Bullrich busca reunir los consensos necesarios para una sesión especial para el 27 de este mes. El eje estará puesto en el avance de una nueva tanda de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en distintos tribunales. La Comisión de Acuerdos emitió en los últimos días dictámenes favorables para nuevos postulantes.

El otro proyecto que aparece en el radar es la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que viene de ser cuestionado puertas adentro luego de la última sesión en la Cámara Alta donde sucumbieron la ley de tierras y el plan nacional del manejo del fuego. La ley, que propone derogar un conjunto de normas consideradas obsoletas, ya cuenta con media sanción de Diputados y dictamen en el Senado. A ese paquete se sumarían tratados y acuerdos internacionales.

Otros temas claves en agenda del Gobierno

Javier Milei volverá al Congreso MDZ/Juan Mateo Aberastain

Javier Milei tiene previsto presentar personalmente el Presupuesto 2027 en el Congreso el 15 de septiembre, fecha límite para el envío del proyecto, y la Casa Rosada busca llegar a esa instancia con buena parte de las negociaciones políticas encaminadas, especialmente con los gobernadores.

En paralelo, el Gobierno mantiene abierta la negociación por la reforma electoral, con la eliminación o suspensión de las PASO como uno de los puntos centrales.

En materia económica, además, el oficialismo busca retomar proyectos como el Súper RIGI, destinado a ampliar los incentivos para las grandes inversiones, y la reforma de la Ley de Sociedades, dentro del paquete de iniciativas vinculadas a la desregulación y la actividad empresarial.