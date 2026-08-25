ATE rechazó la nueva paritaria de Javier Milei y amenazó con nuevas protestas

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial para los empleados de la administración pública nacional y anticipó que evaluará nuevas medidas de fuerza contra el Gobierno de Javier Milei. El gremio cuestionó los porcentajes establecidos para los próximos meses y también rechazó una suma fija de $80.000 prevista para diciembre.

El esquema contempla aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. La propuesta también incorpora un pago no remunerativo de $80.000 por única vez durante el último mes del año. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó el acuerdo y apuntó contra Milei y UPCN. “Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó el dirigente, quien sostuvo que la negociación profundiza la pérdida salarial de los trabajadores estatales.

Ate paritarias X ATE prepara una nueva protesta El sindicato convocará durante las próximas horas a un plenario federal de delegados para la semana próxima. La reunión tendrá como objetivo discutir el escenario laboral y definir el plan de acción que seguirá la organización. “Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando” afirmó y planteó una disyuntiva entre la continuidad del actual rumbo oficial y la situación de los trabajadores.

La conducción de ATE considera insuficiente el aumento previsto para los próximos cuatro meses. Aguiar sostuvo que los porcentajes quedan por debajo de la inflación y cuestionó que el pago de diciembre sea extraordinario y no remunerativo. “Para nosotros esta negociación es inaceptable”, afirmó el titular del gremio. El dirigente agregó que la suma de $80.000 no alcanza para cubrir gastos cotidianos y advirtió sobre su poder de compra hacia fin de año.

Rodolfo Aguiar X X Según la información presentada por el sindicato, la pérdida del poder adquisitivo supera el 44% en la Administración Pública Nacional, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, desde el inicio de la gestión de Milei. La organización además difundió una encuesta realizada entre trabajadores de organismos y ministerios de todas las provincias. El relevamiento indicó que el 87% mantiene deudas vigentes y que, dentro de ese grupo, el 73% acumula obligaciones con varias entidades.