Tras el triunfo en el Congreso, el Gobierno se envalentona y avanza con otras reformas

El Gobierno saca pecho por los triunfos legislativos en la última sesión de la Cámara de Diputados y considera que puede repetir el mismo esquema de apoyos para avanzar con nuevas reformas.

"Ganamos 3 a 0", señaló a MDZ una alta fuente del Ejecutivo. No solo se refiere la media sanción de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las correcciones a la ley de Inocencia Fiscal, sino también al bloqueo de los proyectos opositores para establecer la intervención del Estado en los casos de morosidad.

Si bien la prioridad de la gestión libertaria es conseguir la sanción definitiva de ambos expedientes en el Senado, en la Casa Rosada creen que pueden avanzar en paralelo con otras iniciativas que impulsa el presidente Javier Milei .

Está claro que un objetivo central para el Gobierno es la reforma electoral, que incluye la eliminación de las elecciones PASO . Es la principal obsesión del Ejecutivo, entendiendo que podría ser un mecanismo crucial para fracturar al peronismo e imponerse en primera vuelta. El jefe de Gabinete, Diego Santilli , es el encargado de afianzar la relación con los gobernadores y convencer a los sectores aliados para obtener los votos necesarios. Todavía no se logró el consenso necesario, pero creen que durante septiembre "hay chances de retomar el tema en comisiones".

El paquete de desregulaciones económicas seguirá teniendo importancia. El mandatario insiste con que se trate la reforma del mercado de capitales y la flexibilización del mercado de seguros. En el primer caso, se pretende que las empresas tengan más facilidad para conseguir financiamiento y que los argentinos tengan más opciones para invertir sus ahorros. Para eso busca reducir trámites y regulaciones en el mercado de capitales, que es donde se compran y venden acciones, bonos y otros instrumentos. En seguros, el Gobierno plantea eliminar la autorización previa del regulador para el diseño y lanzamiento de nuevos productos, concentrando su intervención en la solvencia de las compañías y la protección de los asegurados.

La Ley Hojarasca y la reforma del régimen de Zonas Frías

A su vez, hay otros proyectos que aparecen en el radar y que tendrían novedades pronto en el Senado. Por un lado está, la Ley Hojarasca, que busca derogar o modificar decenas de normas consideradas obsoletas; el Súper RIGI, diseñado para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos; y la reforma del Régimen de Zonas Frías, que propone achicar el esquema de subsidios al gas para los usuarios de distintas zonas del país. Este proyecto ya fue aprobado en la Cámara Baja.

Ley General de Sociedades

En ese sentido, aparece la Ley General de Sociedades, elaborada principalmente por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor autonomía a los socios para organizar sus empresas. Se incorporaron nuevas figuras como las sociedades automatizadas y las organizaciones descentralizadas autónomas (DAO), vinculadas con inteligencia artificial, algoritmos y tecnología blockchain, aunque necesariamente tendrán a responsables humanos, algo que originalmente no figuraba.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Otro de los objetivos postergados es la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Si bien obtuvo media sanción, el expediente que promovió "el Coloso" sufrió dos duros recortes: la ley de tierras y los cambios en el plan nacional del manejo del fuego. Fue tal la polémica generada tras ese traspié parlamentario que, pese a haberse tratado en el Senado, no tiene fecha aún en Diputados, pero el presidente reitera que debe considerarse en el corto plazo.

Ley de Salud Mental

En materia sanitaria, el Gobierno envió al Congreso una reforma de la Ley de Salud Mental 26.657, con modificaciones en 26 artículos de esa norma y tres artículos del Código Civil y Comercial. Uno de los cambios más relevantes está relacionado con los criterios para disponer internaciones involuntarias y con la organización de la atención en distintos niveles.