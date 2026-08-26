Diputados aprobó Inocencia Fiscal II tras lograr la media sanción de la reforma del Banco Central

“Delincuencia fiscal”

Después de los cruces que había protagonizado durante el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y de los que siguieron una vez cerrada esa votación,el diputado peronista Aldo Leiva pidió la palabra cuando el recinto pasó a ocuparse de Inocencia Fiscal II y eligió empezar por el nombre del proyecto.

Su intervención apuntó directamente contra la denominación de la iniciativa. "Lo que hoy estamos tratando no es inocencia, es delincuencia fiscal, que es la que ustedes han promovido desde el inicio. Esa delincuencia que se acrecienta con el paso de ustedes por el gobierno", lanzó el legislador, en un señalamiento dirigido a las bancas oficialistas.