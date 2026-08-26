Tensión: un diputado fue a buscar a Martín Menem para darle una trompada y tuvieron que contenerlo

El diputado de Unión por la Patria protagonizó un fuerte enfrentamiento con el presidente de la Cámara tras la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, convocada para debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos impulsados por el Gobierno, tuvo uno de sus momentos de mayor tensión cuando Aldo Leiva protagonizó un fuerte cruce con el presidente del cuerpo, Martín Menem.

El diputado de Unión por la Patria, representante de Chaco y excombatiente de Malvinas, llegó al recinto con un traje que llevaba estampada la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Su presencia ya había generado repercusiones antes del inicio del debate.

El enfrentamiento con Menem se produjo en medio de una discusión por el uso de la palabra y el funcionamiento de las votaciones luego de la media sanción a la reforma del Banco Central. Según los registros de la sesión, el presidente de la Cámara cuestionó la actitud del legislador chaqueño y le pidió que respetara el reglamento. Leiva reaccionó desde su banca y el intercambio subió de tono. El episodio generó gritos y protestas entre distintos sectores del recinto, mientras Menem intentaba mantener el desarrollo de la sesión.

El fuerte cruce entre Menem y Leiva El antecedente entre Leiva y Menem No es la primera vez que ambos dirigentes protagonizan un enfrentamiento en la Cámara de Diputados. En mayo de este año, durante otra sesión, Leiva había tenido un fuerte intercambio con Menem luego de mostrar una careta con el rostro de Manuel Adorni. El presidente de la Cámara calificó entonces la actitud del diputado como "payasesca", lo que provocó que Leiva se levantara de su banca y se dirigiera hacia el estrado para responderle.

En aquella oportunidad, Menem aclaró posteriormente que se había referido de esa manera a su actitud, y destacó además su respeto por el diputado como excombatiente de Malvinas.