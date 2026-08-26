Familias endeudadas: los gobernadores aliados le dieron la espalda a Martín Menem en Diputados

La oposición juntó 133 votos afirmativos para tratar los proyectos que buscan aliviar la situación de las familias endeudadas y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Con esta cifra de apoyos, que quedó expuesta en el inicio de la sesión de este miércoles , convocarán a una nueva sesión para emplazar a las comisiones y abrir el debate.

Esta vez, los bloques que responden a los gobernadores aliados de Misiones, Salta, Neuquén y Tucumán le dieron la espalda a Martín Menem, y votaron con los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica para que el Congreso avance con estos temas.

Habrá que ver si el revés se mantiene en las próximas semanas, cuando la oposición convoque a una sesión especial para emplazar a las comisiones. Nadie descarta que, para desactivar esta jugada, el oficialismo convoque a las comisiones a debatir el tema y así deje sin articulación a los bloques adversarios, ya que una sesión para convocar a una comisión que ya está en agenda no tendría demasiado sentido.

En el entorno de Menem confían que la posiciones de los diputados por Misiones se trata de "una necesidad de mostrar una nueva conducción". "Lo de hoy fue una jugada de Hugo Passalacqua (gobernador de Misiones) para hacer valer su conducción y mostrar que ahora conduce él y no Carlos Rovira", deslizó una fuente del entorno de Menem.

Además, sostienen que el oficialismo está dispuesto a debatir la situación del endeudamiento familiar. Ese lineamiento bajó el presidente Milei el martes en la reunión con los legisladores de La Libertad Avanza. Los oficialistas están seguro que "la morosidad hoy en la Argentina no es un problema relevante".

"Por ejemplo, la morosidad de los bancos está alrededor del 11%. No hay un problema en ese segmento. Es un problema en el segmento de las familias y ahí van a encontrar que la mora tiene cierta concentración", analizó una fuente de La Libertad Avanza.

El debate en Diputados por las familias endeudadas

El radical Pablo Juliano (Buenos Aires) y el peronista Germán Martínez (Santa Fe) fueron los encargados de pedir la moción para sumar los proyectos que buscan aliviar la situación de las familias endeudadas. “No tienen costo fiscal”, razonó el radical disidente y remarcó: “Podemos abrir las comisiones para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a casi 6 millones de argentinos”. Y agregó: “Podemos extraerlo de la arena política y esta promiscuidad electoral, y podemos darle buen destino para ingresarlos y tratar esto acá”.

En tanto, Martínez recordó que “venimos insistiendo desde el comienzo del año; en dos oportunidades solicitamos sesiones especiales y no se consiguió el quórum. En dos ocasiones hubo apartamientos para ampliar el temario. Venimos por quinta vez a plantear esto”.

La presentación para sumar la prórroga en la emergencia en discapacidad la hizo el dirigente social Juan Marino (Buenos Aires). “Es un proyecto que cuenta con un amplio consenso y da una respuesta a un reclamo de las organizaciones que en su momento conquistaron con mucha lucha la ley”, señaló, y opinó: “La necesidad de la prórroga es indiscutible”, y pidió el voto nominal para que quede “constancia sobre cómo votamos este punto tan sensible para nuestro pueblo”.

Los 133 votos a favor de tratar estos temas no lograron imponerse porque, para sumar una iniciativa al temario de una sesión ya convocada, se necesita el aval de los tres cuartos de los diputados presentes, una mayoría demasiado exigente para cualquier oficialismo.

Sin embargo, el número de los 133 diputados dispuestos a avanzar con esto muestra que la oposición tiene los números para convocar a una sesión por este tema y avanzar con mayorías simples: primero para emplazar a las comisiones a debatir y dictaminar, y luego para darle media sanción en el recinto.

Es por esto que el comando de la oposición tiene prevista una sesión para dentro de 15 días, ya que la semana que viene un grupo de diputados encabezados por Nicolás Massot viajará a Brasil para intentar restaurar las relaciones diplomáticas con el país vecino.