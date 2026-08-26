La Justicia pidió revisar los movimientos de Cristina Kirchner dentro de su edificio

El magistrado Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner , ordenó revisar los movimientos que la expresidenta realizó dentro del edificio de San José 1111, donde cumple la condena por la causa Vialidad.

El juez del Tribunal Oral Federal Número 2 solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, un detalle de los desplazamientos registrados dentro del inmueble. El objetivo es establecer si las salidas consignadas en los informes correspondieron efectivamente al uso de la terraza, que fue autorizada bajo determinadas condiciones.

En el oficio, el magistrado pidió conocer si Cristina Fernández Kirchner registra egresos del departamento donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa “Vialidad” para acceder a la terraza, además de aquellos movimientos que ya fueron incluidos en los informes mensuales enviados al tribunal.

La DAPVE registra los desplazamientos de la expresidenta mediante el sistema de monitoreo electrónico. En dichos reportes, quedan asentados los horarios de salida y regreso y, cuando se trata de movimientos dentro del edificio, el destino consignado aparece como “salida a la terraza”.

El acceso a ese sector común del edificio no es irrestricto. El TOF 2 habilitó a la expresidenta a utilizar la terraza una vez por día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas. Ahora, el tribunal apunta a un detalle preciso de las fechas y horarios de los movimientos.

La lupa judicial sobre los desplazamientos y la compra del departamento inferior

La revisión tomó especial relevancia después de que se conociera que María Soledad Calle, una sindicalista vinculada a La Cámpora, compró el departamento ubicado inmediatamente debajo del que ocupa Cristina Kirchner. El tribunal busca determinar si existe algún registro que permita establecer que la expresidenta ingresó a esa propiedad.

En paralelo, Giménez Uriburu requirió información al juez federal Julián Ercolini sobre el expediente en el que son investigados Calle y el exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán.

Por otra parte, los sindicalistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, representados por el abogado Yamil Castro Bianchi, solicitaron a Ercolini que se profundice la investigación sobre el origen del dinero utilizado para adquirir el inmueble y pidieron que se evalúe la posibilidad de realizar un allanamiento.