Sopresa en Diputados: quién es Mariana Bustos, la soprano que cantó el Himno en la apertura de la sesión

La cantante lírica ya había interpretado la canción patria ante Javier Milei en el festejo de la embajada estadounidense en Buenos Aires.

La Cámara de Diputados encaró este miércoles una de las jornada cargada en la que se debaten la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. No obstante, esta vez lo hizo con una apertura heterodoxa del recinto. Mientras se cumplía el protocolo de izamiento de la bandera, las estrofas del Himno Nacional no salieron de una grabación ni de la voz colectiva de los legisladores: las cantó Mariana Bustos, una soprano con carrera internacional, en vivo y desde el propio recinto.

Martín Menem declaró formalmente abierta la sesión a las 10:17, diecisiete minutos más tarde de lo previsto, con 129 diputados sentados en sus bancas. Es decir, el número justo. El oficialismo llegó al quórum sin margen de sobra y con la jornada por delante.

Quién es la soprano que cantó en el recinto Honorable Cámara de Diputados No es la primera vez que Bustos interpreta la canción patria en un contexto de gran exposición política. En julio pasado lo hizo frente al presidente Javier Milei, durante la celebración por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos organizada en Buenos Aires.