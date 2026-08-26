Con Nicolás Massot a la cabeza, un grupo de diputados viaja a Brasil tras la ruptura entre Javier Milei y Lula

Un grupo de diputados nacionales encabezado por Nicolás Massot viajará a Brasil la semana que viene para intentar recomponer las relaciones bilaterales. Mantendrán una serie de reuniones con funcionarios y legisladores del país vecino para intentar acercar posiciones, luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva , redujera el vínculo diplomático al nivel de encargado de negocios tras las agresiones e insultos del presidente Javier Milei .

Tanto el canciller Pablo Quirno como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y las autoridades de La Libertad Avanza en la Cámara baja fueron notificados de este movimiento. Pero decidieron no participar.

La comitiva de diputados que viajarán está integrada por referentes de los distintos sectores "del centro". Junto con Massot viajarán Esteban Paulón (Santa Fe), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Eduardo Falcone (Buenos Aires), Maximiliano Ferraro (Capital Federal) y Martín Lousteau (Capital Federal).

"Habló Nicolás Massot con varios diputados de diversos bloques y esos somos los que respondimos", deslizó a este medio uno de los diputados que viajará a Brasilia.

La agenda pautada es para el próximo miércoles dos de septiembre. Ese día se reunirán con Luiz Philippe de Orleans e Bragança, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados del país vecino. La intención es mostrar un acercamiento bilateral entre los dos legislativos frente a la tensión abierta entre Lula y Milei.

Ese mismo día, por la tarde, tendrán la reunión más importante con altos funcionarios del Gobierno brasileño en el Palacio del Planalto (Palácio do Planalto), sede del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal de Brasil.

También tienen previsto reunirse en la Cancillería brasileña para seguir acercando posiciones entre ambos países.

El viaje de estos legisladores a Brasil se da luego de una serie de tensiones entre Javier Milei y Lula, después de que el mandatario argentino viajara al país vecino para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro e insultara al presidente Lula y al presidente de la Corte Suprema de Brasil.

Esto generó que Lula redujera la relación diplomática a "encargado de negocios" y le ordenara al embajador Julio Bitelli no volver a la Argentina. Así, la relación bilateral quedó rebajada formalmente al rango de encargado de negocios, una señal de profundo malestar institucional.

La Cancillería argentina, a través de Pablo Quirno, lamentó la decisión unilateral y advirtió que afecta los canales tradicionales de diálogo en la región, aunque descartó una medida recíproca inmediata.