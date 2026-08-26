Mauricio Macri rompió el silencio: habló de su futuro y afirmó que "el rumbo es este"

El expresidente se refirió al presente del Gobierno de Javier Milei y brindó definiciones sobre lo que podría ser una alianza con LLA.

El expresidente Mauricio Macri rompió el silencio en las últimas horas y envió señales de apoyo al Gobierno de Javier Milei, en medio de las negociaciones por una posible alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en 2027.

“Creo que lo bueno es que los argentinos confirmemos que el rumbo es este, no hay otro rumbo, es el rumbo de los países que les ha ido bien. Después, ¿cómo se hace, cómo se implementa? Se puede discutir, pero hay que ir hacia un país integrado, un país que lo que valga sea la cultura del trabajo, la meritocracia, basta del Estado metiéndose en la vía de todos nosotros todos los días, eso basta”, señaló el exmandatario.

En diálogo con LN+, indicó que “nunca nadie, siendo opositor, hizo tanto por el gobierno actual de Milei como el PRO”. “Porque trabajamos para que gane, lo acompañamos en todas las leyes que son generalmente no simpáticas, porque cortar todos los turnos del populismo siempre hay gente que se queja. Con lo cual, por el país, por los argentinos que han entendido que el rumbo es este y que están poniéndole el hombro como nunca antes, así que lo vamos a seguir ayudando”, adelantó.

Consultado sobre su futuro en la política, el fundador del partido amarillo intentó ironizar: “Yo ocupándome de mi nieto. Me da mucho trabajo mi nieto”.

Se sostienen las suspicacias todavía acerca de si Macri intentará ser candidato el próximo año, o sí solo pretende relanzar al PRO pensando en una posible interna o fusión con los libertarios.