Tras el acercamiento con el PRO, Javier Milei criticó a Mauricio Macri: "Tuvo una mala gestión"

A pocos días de haberse restablecido el diálogo entre el Gobierno y el PRO de cara a una posible alianza electoral , el presidente Javier Milei apuntó contra Mauricio Macri y su gestión económica.

En el marco de su discurso en el Council de las Américas , el mandatario valoró su plan económico y cuestionó a otros gobiernos.

El líder libertario enumeró como otras administraciones tuvieron altos índices de inflación y no se olvidó del macrismo.

"Néstor Kirchner asumió con una tasa de inflación anual que era del 3,7%; entregó su mandato con 8,5%, es decir, incrementó en un 129,7%. La inflación con la que asumió Cristina Fernández de Kirchner fue con el 8,5% y entregó 26,9%, es decir, la aceleró en un 216,5%. En el caso de Mauricio Macri , la recibió en 26,9% y la entregó en 53,8%, es decir, la duplicó, es decir, 100%", señaló el jefe de Estado.

"La inflación con la que asumió Alberto Fernández, 53,8%, entregó 211%, es decir, la incrementó en un 292,9%", añadió.

"Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%", se autoelogió Milei, quien añadió: "Es decir, bajamos 85% de la inflación. Es más, si nosotros tomáramos el caso de la inflación mayorista, que es la que se va anticipando y que la realidad, además, no tiene tanta contaminación por corrección de precios relativos que el kirchnerismo groseramente atrasó, la caída todavía es más fuerte".

En otro tramo, criticó a Macri con respecto a los niveles de actividad económica. "Desde el 2011 al 2015, con la señora presidiaria al poder, Argentina se expandió uno y medio por ciento, en un contexto en que la OCDE la hizo al 8%. No es que tuvimos un mundo malo y a Argentina le fue mal. No, hicimos todo mal", dijo, en primer término.

"De hecho, si ustedes toman eso en términos per cápita significa que el PBI per cápita cayó. Si tomamos el periodo de Mauricio Macri, o sea 2015/2019, la economía argentina cayó 4%, en un mundo que…, digamos la OCDE se expandió nueve. Es decir, tampoco fue un problema del mundo, fue un problema de mala gestión", subrayó el líder libertario.

El 10 de agosto, Karina Milei llamó a Mauricio Macri y lo invitó a entrar en conversaciones de cara a una posible alianza electoral a nivel nacional entre La Libertad Avanza y el PRO.

A las 72 horas, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió a los referentes amarillos Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, dos alfiles de Macri, para avanzar en las negociaciones en un armado en conjunto para los comicios del 2027.