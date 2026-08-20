Javier Milei: "Es una estupidez repetir que la gente no llega a fin de mes"

El presidente Javier Milei defendió su gestión económica y apuntó contra quienes afirman que "la gente no llega a fin de mes". Expuso frente a empresarios en una nueva edición del Consejo de las Américas que se realizó en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, aseguró el jefe de Estado, frente a empresarios.

El mandatario volvió a embestir contra “pobreza analítica de los economistas en los análisis que hacen” de los datos y cuestionó la comparación de “encuestas de mil casos” contra las estadísticas oficiales del gobierno.

“Cuando yo me presentaba en los debates decía que era economista y que soy especialista en crecimiento con y sin dinero y acabo de bajar la inflación porque sé cómo hacerlo”, remarcó.

Luego recalcó que la “economía está creciendo” y que durante su mandato lo hizo en 8,3%, con lo cual afirmó: “También sé hacer crecer la economía”.

Milei calificó de “imbecilidad” y de “monumento a la ignorancia” el concepto de “crecimiento a dos velocidades” y enfatizó: “Esto es de una precariedad intelectual grosera”.

“El proceso de crecimiento no es armónico. Así como desaparecen empresas, aparecen otras y eso sucede porque cambiaron las condiciones de la economía. Se produce una reasignación de recursos”, explicó el presidente.

Milei reconoció que “la foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”. “Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo. Sigo confiando en los argentinos que no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba”, se entusiasmó el presidente.

Asimismo, consideró “una estupidez decir que ‘la gente no llega a fin de mes’ o que el proceso tecnológico destruye empleo”, porque afirmó que eso no es lo que se desprende de los datos.