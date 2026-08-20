Javier Milei ahora defiende a Fernando Cerimedo y apunta contra su expareja: "Es una opereta del violín de Evo Morales"

El presidente Javier Milei decidió involucrarse en el debate público sobre el intento de asesinato a la expareja de su exasesor, Fernando Cerimedo , y habló de que sus denuncias "son una opereta". Este jueves, en el marco de su presencia en el Council de las Américas, prefirió no hablar del escándalo policial tras las preguntas de MDZ .

Mediante distintos posteos que compartió, el mandatario apuntó contra Nadia Beller , quien fue atacada a balazos por presuntos sicarios, y criticó sus acusaciones contra su excolaborador, detenido a pocas horas del hecho.

"Es una opereta boliviana manejada por el violín de Evo. Llamaron a la ambulancia antes del “atentado” 6 minutos de diferencia", cuestionó el líder libertario, que replicó a varios militantes con la misma conjetura.

"Te disparan 3 veces por la espalda pero te aparecen 4 heridas en el pecho y MILAGROSAMENTE a las 6 horas ya estás en condiciones para hablar y dar entrevistas OPERETA DE ACÁ A LA CHINA", agregó el mandatario.

En otro tramo de retweets, Milei sumó más suspicacias: "Independientemente de cualquier cuestión poilítica que subyazca, a ver si soy claro: Si es verdad que esa "paciente" recibió 4 impactos de proyectil de arma de fuego en cuello y tronco el día previo a ese video yo agarro mis títulos, los quemo y tiro a la basura mis 34 años de intensivista".

Así fue la llegada de Milei para su exposición en el Council of the Americas: el Presidente evitó responder sobre Fernando Cerimedo, su exasesor. @nicogallaok https://t.co/winBsnC37A pic.twitter.com/DMD24aBKZQ

"Medios bolivianos reportan que además de llamar 3 minutos antes del ataque a la ambulancia, también cuentan que apareció una primera ambulancia y que “dos hombres” no permitieron que auxilien a la “víctima”. ¿Por qué esperar una segunda ambulancia? ¿Por qué no le permitieron el paso? ¿Por qué tapaban de esa forma la zona de los propios paramédicos? La cosa se pone rara", se preguntó el jefe de Estado.

"Esto no quita lo oscuro del tipo. Pero la maniobra de toda la secuencia es muy rara. Y más si aparece un Pagano, Bindi, Evo Morales, una infiltrada del MÁS, pedido de extradición y notas en TV tres doritos DESPUÉS con dos tiros. Increíblemente el pedofilo de Evo Morales da notas, estando prófugo de la Justicia y viviendo en un estado narco. Mamá...", completó.

Llama la atención la postura de Milei, quien prácticamente no había opinado sobre el caso en las últimas 48 horas. Incluso, había criticado a Cerimedo, a quien calificó de "mercenario".

El fundador de LLA se molestó cómo distintos medios ponían en pantalla que Cerimedo fue “asesor de Milei” y no destacaban sus trabajos en otros gobiernos.

“Toda la pseudomedia argenta, como los L5N+ de la vida, poniendo en letras gigantes "ex asesor de Milei". Cerimedo asesoró a Bolsonaro, al gobierno chileno, a Milei y hasta al kirchnerismo. Un mercenario”, enfatizó.

“¿Por qué tanta necesidad de destacar lo de "ex asesor de Milei"? Medios HDP”, culminó.