Karina Milei y Diego Santilli se instalan en el Congreso por la sesión y buscan blindar votos clave para el Gobierno

A sabiendas que hay un acotado margen para lograr el quórum y reunir los votos para los proyectos, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei irá al Congreso en conjunto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. "Diego se instala ahí todo el día", aseguraron a MDZ desde su entorno.

El objetivo es aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación internacional de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés).

Si bien se trabajó en el apoyo de los gobernadores y algunos espacios dialoguistas cruciales en este tipo de sesiones con escaso margen de error, los libertarios llegan al recinto con un temario ampliado a último momento para blindar sus expedientes. Entre las incorporaciones aparece, a pedido del macrista Fernando de Andreis , el proyecto de “Ley Joaquín”, impulsado por la diputada kirchnerista Luciana Potenza y respaldado de manera transversal por los distintos bloques.

También se sumó una iniciativa con impacto directo en Misiones: el proyecto que reduce del 21% al 11,5% el IVA sobre la fécula de mandioca. La inclusión fue leída como una concesión al gobernador Hugo Passalacqua, que este miércoles anunció la incorporación de su espacio a “Argentina Federal”, una reversión del extinto Innovación Federal que busca quedar desligada de cualquier resabio del poder de Jorge Rovira.

El resto de los proyectos tiene, en cambio, un peso principalmente simbólico. El temario incluye una serie de declaraciones de capitales nacionales para distintas ciudades y provincias: Tucumán como capital nacional del ecoturismo; Santa Cruz como capital nacional de la natación en aguas frías; San Juan como capital nacional de la Educación; un pueblo correntino como capital nacional de la ganadería de búfalos y una localidad salteña como capital nacional del cerdo negro.

El paquete se completa con la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina; la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

Sin embargo, el otro propósito de los libertarios es frenar los proyectos del peronismo y otros bloques que plantean atender el sobreendeudamiento de las familias y las pensiones por discapacidad.

Para intentar instalar esos temas en la sesión, la oposición recurrirá a una herramienta reglamentaria: pedirá un apartamiento de reglamento para votar el emplazamiento de las comisiones que deberían tratar los proyectos vinculados con el endeudamiento y las pensiones por discapacidad.

La oposición no tendría los votos necesarios para imponer el tratamiento, pero el objetivo excede la posibilidad de aprobar las iniciativas. Con la discusión en el recinto, buscará instalar dos problemas de fuerte impacto social, y que el presidente ha negado en sus distintas intervenciones públicas y posteos en redes sociales.