Javier Milei, a los gritos frente a legisladores: alentó las reformas y rechazó la ayuda a los morosos

El presidente encabezó durante dos horas un discurso frente a diputados y senadores libertarios, en la antesala de una sesión clave para dos reformas económicas. No hubo foto y no asistieron referentes del PRO.

A menos de 24 horas de una sesión clave para el Gobierno, el presidente Javier Milei realizó un discurso frente a diputados y senadores libertarios en Casa Rosada.

El encuentro constó en "un mensaje bien político" del mandatario, lejos de sus anteriores "masterclass de economía". Si bien priorizó en los conceptos generales de sus pilares de la gestión económica y usó el pizarrón, se trató de una exposición que se caracterizó más por la arenga y la explicación del espíritu de las reformas que una disertación de un economista.

"El presidente remarcó la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas, y destacó que el rumbo que lleva adelante el Gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina", señalaron fuentes oficiales que asistieron al cónclave. En ese sentido, reafirmó "la consistencia de las políticas implementadas y la importancia de sostenerlas frente a los distintos desafíos políticos y económicos".

Milei explicó que una de las principales estrategias de la oposición "consiste en instalar determinados temas como “mercados repugnantes”, capaces de generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política". Señaló que "buscan encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos".

El mandatario se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que "es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico".