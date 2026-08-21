Pese a los subsidios, los gobernadores del norte dudan sobre suspender las PASO y le meten presión a Karina

A pesar de los recientes anuncios energéticos, con nuevos subsidios para amortizar el impacto en las facturas de electricidad , muchos gobernadores del norte piden nuevos gestos de la Casa Rosada para avanzar con la totalidad de las reformas que impulsa Javier Milei .

Si bien se recobró el diálogo y se puede pensar en que el Gobierno recupera aliados claves en el Congreso, la mayoría de los mandatarios que se reunieron con Diego Santilli en las últimas dos semanas se mantienen inquietos.

Más allá de que muchos colaborarán en las próximas sesiones del Congreso, los libertarios aún no cuentan con los votos de ellos para aprobar la reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones PASO. Se trata del principal objetivo del oficialismo, que apuesta a la ruptura del peronismo de cara al plan de la reelección del presidente.

Dentro de los distintos pedidos que realizan los gobernadores, se destaca que buscan certificar si finalmente irán con alianzas electorales con La Libertad Avanza o un pacto de no agresión en sus comicios provinciales.

"Si no nos garantizan un acuerdo electoral o un pacto de no agresión, no tiene sentido. No tenemos una certeza sobre lo que hará ella. Nos incomoda. Vamos a correr la definición sobre nuestros votos hasta el final", aseguró uno de los gobernadores que estuvo presente esta semana en Buenos Aires.

Luis Caputo con gobernadores del norte tratando de convencerlos y pidiendo paciencia

En los últimos cónclaves, Santilli les dio luz verde a las jurisdicciones para que adelanten sus elecciones provinciales, desdoblándose de la nacional. Les prometió candidatos ignotos en aquellos distritos donde no haya una fusión entre espacios y tengan que ir en listas divididas.

En contrapartida deben acompañar a nivel nacional la candidatura del líder libertario y, como contraprestación, podrán elegir postulantes a diputados en la lista. También habrá tregua de los violetas a los oficialismos en los Concejo Deliberante, donde suelen ser muy revoltosos.

Sin embargo, esa proyección del jefe de Gabinete todavía no está manifestada en boca de Karina Milei, quien decide cada estrategia electoral, por lo que crece la desconfianza de los mandatarios. Esperan señales de “El Jefe” acerca de cómo pueden garantizarse el control de sus terruños sin que los violetas efectivamente establezcan toda una campaña electoral contra sus gestiones el próximo año.

El Ejecutivo tenía como intención avanzar con el proyecto de reforma electoral en septiembre en el Senado, aunque es una fecha tentativa y sujeto a que se consigan los votos para lograr el dictamen.