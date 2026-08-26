La oposición prepara un contrataque en Diputados para tratar los proyectos sobre endeudamiento y discapacidad

Mientras el recinto de Diputados discutía la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda etapa del régimen de Inocencia Fiscal, ocho bloques de la oposición armaron una conferencia de prensa paralela para anunciar que van a forzar por su cuenta el debate que el oficialismo les negó: el endeudamiento de los hogares argentinos y la situación de las personas con discapacidad . La fecha que fijaron es el miércoles 9 de septiembre.

El anuncio llegó después de una derrota que, en los hechos, funcionó como medición. El pleno rechazó incorporar al temario los proyectos sobre mora y sobreendeudamiento familiar que habían impulsado Germán Martínez y Pablo Juliano.

En la votación nominal, la moción cosechó 133 respaldos contra 107 rechazos y 11 abstenciones. No alcanzó, porque un apartamiento del reglamento exige mayoría agravada, pero dejó a la vista un dato que la oposición leyó como capital político: superó holgadamente los 129 que hacen falta para abrir una sesión.

Martínez, que conduce el bloque de Unión por la Patria, planteó que el objetivo inmediato no es aprobar leyes sino emplazar a comisiones el paquete de más de cuarenta iniciativas que ya están presentadas sobre ambos temas.

Es decir, obligar a que los proyectos se dictaminen en plazos fijos, sacándolos del limbo donde el oficialismo los mantiene. Su lectura de la jornada fue que el resultado no fue el buscado, pero que los números habilitan a pensar en una sesión con quórum propio.

A la conferencia se sumaron, además de UP, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba y Coherencia. La foto es amplia y heterogénea: reúne al kirchnerismo, a la izquierda, al radicalismo díscolo y a los espacios provinciales que hasta hace poco negociaban con el Gobierno.

Por su parte, Myriam Bregman cuestionó que la Cámara estuviera dedicada a un temario que, según su lectura, no toca lo que preocupa a los sectores populares. Asimismo, sostuvo que las familias no se endeudaron, sino que fueron víctimas de una estafa. "No hay endeudados, hay estafados", planteó la titular del bloque del FIT, y responsabilizó a los grandes bancos y a empresarios como Marcos Galperín, a quienes acusó de obtener beneficios impositivos por vía legislativa para después prestar ese dinero a tasas que calificó de usurarias.

Juliano, desde el radicalismo, construyó el argumento en sentido opuesto: llamó a dejar de lado las identidades partidarias y describió el problema en clave de quien no llega a fin de mes. Reconoció que nadie fue obligado a tomar crédito, pero sostuvo que si un gobierno ahoga económicamente a la población, la respuesta tiene que ser transversal. Ese es, básicamente, el pegamento que sostiene el frente: no una interpretación común de las causas, sino la convicción de que hay que votar algo.

El otro tema que arrastra el temario

La emergencia en discapacidad completa la agenda de la sesión anunciada. Es un expediente que viene ida y vuelta entre el Congreso y el Ejecutivo, y que el Gobierno resolvió por vía de prórroga en lugar de aplicación plena. La oposición pretende que vuelva a discutirse en el recinto con carácter obligatorio.