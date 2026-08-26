Qué cambia con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que obtuvo media sanción Diputados

La iniciativa enviada por el Gobierno redefine el mandato de la autoridad monetaria para centrarlo exclusivamente en la estabilidad de precios. Este miércoles obtuvo media sanción en Diputados.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) busca redefinir de raíz el marco legal de la autoridad monetaria. La iniciativa apunta a priorizar la estabilidad del peso y terminar con las transferencias de recursos al Tesoro Nacional, según indica el proyecto del Gobierno.

¿Cuál es el objetivo principal de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA? El propósito central de la reforma es priorizar la estabilidad macroeconómica, enfocada en preservar el valor de la moneda. Para lograr una efectiva estabilidad de precios, el proyecto busca eliminar el financiamiento del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional (TN), terminando con una dinámica de dominancia fiscal que ha sometido a la política monetaria durante años.

¿Cuáles son las reformas clave que se proponen en el proyecto? La iniciativa legislativa se sostiene sobre tres pilares fundamentales para reestructurar la autoridad monetaria:

Establecer un mandato claro y valorado por la sociedad : Concentrar el esfuerzo del BCRA en preservar el valor de la moneda.

: Concentrar el esfuerzo del BCRA en preservar el valor de la moneda. Redefinir el marco jurídico : Modificar la Carta Orgánica con base en evidencia empírica para limitar las herramientas del banco estrictamente a fines monetarios , adecuar su contabilidad a estándares prudentes y alinear los incentivos de su Directorio hacia el cumplimiento de este mandato.

: Modificar la Carta Orgánica con base en evidencia empírica para , adecuar su contabilidad a estándares prudentes y alinear los incentivos de su Directorio hacia el cumplimiento de este mandato. Afianzar la credibilidad institucional: Legislar bajo la premisa de que el equilibrio fiscal es la piedra angular innegociable de la estabilidad, actuando de forma complementaria con el equilibrio monetario. ¿Qué medidas de saneamiento ya se han aplicado de forma anticipada a la reforma legal? Desde diciembre de 2023, se implementaron medidas de ordenamiento contable y financiero que anticipan el espíritu de la nueva ley: