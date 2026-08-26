Karina Milei se mostró con la mano derecha de Axel Kicillof por la coordinación en la llegada del papa León XIV

El papa León XIV logró que Karina Milei y la mano derecha de Axel Kicillof puedan mantener una reunión de gestión. El arribo del sumo pontífice a la Argentina, previsto en noviembre, genera que haya encuentros de coordinación todas las semanas y este miércoles se realizó otro cónclave, con la inclusión del Gobierno porteño y de la Provincia de Buenos Aires.

En representación de la gestión bonaerense asistió el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien es el principal dirigente del gobernador y habitual crítico del gobierno libertario.

Durante el encuentro “se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción, así como cuestiones de comunicación y presupuestarias”, indicaron oficialmente.

Participaron también la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente.

En ese marco, se informó que el próximo domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede que visitará los distintos escenarios previstos para los eventos durante la recepción del Santo Padre.

Posteriormente, se llevará a cabo una nueva reunión de trabajo interjurisdiccional para “poner en común los distintos temas y proyectos vinculados con la organización, y continuar avanzando de manera coordinada con los equipos que participarán de las distintas instancias previstas”.

Qué se sabe de la visita del Papa

El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre EFE

El sumo pontífice estará en el país entre el 8 y 11 de noviembre. Se ratificó que habrá una bilateral en Balcarce 50 con Javier Milei, con quien mantendrá una audiencia oficial.

León XIV no pasará con el papamóvil por la Avenida 9 de Julio, tal como ocurrió con Juan Pablo II, pero sí está previsto una recorrida masiva por la Avenida del Libertador, a la altura del monumento de los españoles. "No están dadas las condiciones para hacerlo en la 9 de Julio. No es la misma Buenos Aires que en aquel momento", aclararon a MDZ fuentes de la Santa Sede.

A su vez, es una posibilidad concreta de que el Papa protagonice un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental de River, donde hay capacidad para 86 mil personas.

También se evalúa que visite la cárcel de Devoto y algunas otras actividades sociales en el Conurbano, precisaron fuentes oficiales que confirmaron que habrá feriado durante su paso por el país.

La primera escala será Buenos Aires, donde el Pontífice tiene previsto desarrollar parte de su agenda oficial y permanecer en la Nunciatura Apostólica durante su estadía.

Luego, León XIV se trasladará a Córdoba, donde se prepara una convocatoria multitudinaria. La capital provincial fue incluida en el recorrido por su ubicación estratégica y por la posibilidad de concentrar a fieles provenientes de distintos puntos del país. Allí está prevista una misa masiva, aunque todavía resta definir el lugar y el horario definitivo.

El tercer destino será Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina y sede de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita a la Argentina formará parte de una gira sudamericana más amplia que también incluirá Uruguay y Perú. En Uruguay están previstas escalas en Montevideo, Paysandú y Florida, mientras que en Perú el Pontífice visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.