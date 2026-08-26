Javier Milei agradeció a los diputados por la media sanción en la reforma del BCRA: "Un paso fundamental para erradicar a la inflación"

El presidente Javier Milei festejó este miércoles por la tarde la media sanción del proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central y agradeció a los diputados que respaldaron la iniciativa durante la sesión.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!”, ponderó el líder libertario.

“Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, posteó el mandatario, haciendo alusión a que el proyecto ahora gira a la Cámara Alta, donde seguirá el debate del expediente.

El oficialismo logró 144 votos a favor, mientras que hubo 102 en contra y 9 abstenciones. Acompañaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, entre ellos el MID, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz, aunque hubo diferencias dentro de algunos espacios. En la vereda opuesta se ubicaron principalmente Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, además de sectores de Provincias Unidas y otros bloques que rechazaron el proyecto.

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!

El proyecto redefine la función del BCRA y establece como objetivo único y prioritario preservar el valor de la moneda, en reemplazo del esquema vigente que también contempla estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico. Además, busca cerrar los mecanismos de financiamiento al Tesoro, las provincias y los municipios mediante emisión y limita la distribución de utilidades del Central al Estado.

La iniciativa también apunta a reforzar la autonomía del Banco Central y blindar a sus autoridades frente a cambios políticos: la remoción del presidente y los directores requerirá un decreto del Poder Ejecutivo y la aprobación previa de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. A su vez, modifica el régimen de reservas, permite utilizarlas como garantía en determinadas operaciones propias del organismo y elimina algunas facultades vinculadas a la orientación del crédito hacia sectores específicos.

El debate sobre la Inocencia Fiscal y la exclusión de funcionarios

En tanto, Diputados sigue debatiendo en el recinto y tratará los cambios propuestos por el Ejecutivo en la reciente ley de Inocencia Fiscal. El jefe de Estado busca flexibilizar el régimen tributario y facilitar la formalización de ahorros no declarados. Entre los principales cambios aparece la eliminación de los actuales topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias, además de una limitación a la posibilidad de que ARCA utilice determinadas presunciones para investigar a los contribuyentes. También se determinan umbrales para que diferencias menores en las declaraciones no impliquen automáticamente la pérdida de los beneficios.

El proyecto incorpora además una modificación que fue clave para conseguir el dictamen: los funcionarios y exfuncionarios de alta jerarquía quedan excluidos de los principales beneficios del régimen, al igual que los grandes contribuyentes. Sin embargo, esos contribuyentes podrán utilizar la declaración jurada simplificada de Ganancias, aunque sin acceder al denominado “bloqueo fiscal”, al efecto liberatorio del pago ni a las limitaciones especiales para las investigaciones de ARCA. La exclusión de funcionarios alcanza también a quienes hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años anteriores.