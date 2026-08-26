Tensión en Diputados: el oficialismo busca la media sanción a la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal

Paulón cuestionó el objetivo único de la reforma del Banco Central

“Lamentablemente, como en tantos otros debates, no se ha dado con la profundidad del caso. Soy coautor de un proyecto de federalización del Banco Central. Y la federalización del BCRA no es revolear sillas en el directorio a los gobernadores para conseguir votos para aprobar esta ley hoy. Es otra cosa”, planteó.

Paulón también cuestionó al presidente Javier Milei por su actual postura sobre la moneda y la reforma del Banco Central. “El mismo presidente que nos decía que el peso era un excremento, ahora dice que hay que modificar la Carta Orgánica porque se le va toda la vida a la estabilidad de la moneda”, afirmó.