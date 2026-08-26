Luis Caputo, en conferencia de prensa, a horas de una sesión clave: qué anunciará el ministro de Economía

La conferencia será a las 10, horas antes de que Diputados debata la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II. El esquema involucra al fondo de la Anses.

El Gobierno prepara un anuncio económico para este miércoles a las 10, cuando el ministro Luis Caputo encabece una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. La confirmación llegó desde la Casa Rosada tras una nueva reunión de la Mesa Política, entre los anuncios, todo apunta a un esquema destinado a reactivar el crédito hipotecario, una línea en la que el propio ministro venía trabajando desde hace semanas.

Caputo ya había anticipado que la herramienta involucraría al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, con el objetivo de darle más previsibilidad al fondeo de los bancos. La idea que trascendió es que el fondo evalúe, según las tasas que se le ofrezcan, la constitución de plazos fijos a dos, tres, cinco o más años, un instrumento que permitiría a las entidades financieras contar con recursos estables para prestar a largo plazo.

Luis Caputo entrando a Casa Rosada N/A La antesala: dólar en alza y tensión en las tasas El anuncio llega en un momento delicado. El dólar mayorista superó los $1.500 tras varias semanas de tensión en el mercado de pesos y fuerte volatilidad en las tasas de interés, mientras la actividad muestra una recuperación despareja, con sectores que traccionan y otros que siguen sin encontrar piso.

A ese cuadro se suma el clima político interno. El anuncio se produce después de que Javier Milei se reúna con los legisladores libertarios, en medio de cuestionamientos que dentro del propio oficialismo apuntan al impacto del programa sobre el consumo, el empleo y la situación de las empresas.

La medida se enmarca en una secuencia más amplia. La semana pasada el Ejecutivo ya había flexibilizado el crédito en moneda extranjera, al habilitar a los bancos a destinar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a préstamos para compañías sin exigirles que generen divisas ni que presenten garantías en esa moneda, una apertura que amplió el universo de empresas alcanzadas.