Álvaro Martínez apuntó contra el kirchnerismo en la sesión por las reformas del Banco Central

El diputado oficialista por Mendoza, Álvaro Martínez, arremetió contra el kirchnerismo en la sesión por las reformas en el BCRA: “¿Qué parte del fracaso que ustedes tuvieron quieren que volvamos a repetir?”, disparó.

En medio de una sesión caliente en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a conseguir la aprobación de las reformas en el Banco Central propuestas por Javier Milei, el representante mendocino del oficialismo Álvaro Martínez apuntó contra el kirchnerismo y defendió la propuesta del Poder Ejecutivo.

El demarchista se refirió a las reformas propuestas y especificó cuáles son los objetivos de la misma: “Básicamente dos: primero, que no la usen más como una caja política; y segundo, cuidar el valor de la moneda de los argentinos. Pero no lo entienden. Un diputado puso en duda la baja de la inflación, se sorprendía por el 2%. Se fueron con el 200% anual ustedes, 30% mensual, todo nuestro anual es el mensual de ustedes. Están locos”.

A su vez, se refirió a la autonomía de la entidad monetaria y marcó que durante el kirchnerismo “le chorearon 10.000 millones de dólares para el Fondo del Bicentenario”: “El presidente en ese momento se negaba y lo echaron. Miren esa autonomía: la autonomía es una llamadita de Casa Rosada para que lo corran, para que puedan cumplir con la emisión, para facilitarle a la política sin dar respuestas”, exclamó.

El discurso de Álvaro Martínez Además, reafirmó que el mandato del Banco Central es cuidar el valor de la moneda para que ningún gobierno “pueda volver a choreárselo”: “Prohíbe de manera taxativa el financiamiento monetario para el Estado, va a prohibir la utilización de las reservas para financiar el tesoro, eso es lo que más les molesta”.