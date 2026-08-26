Una dirigente de La Cámpora compró un departamento debajo del de Cristina Kirchner y quedó bajo sospecha

María Soledad Calle quedó vinculada a una investigación por el manejo de fondos de la UOM y rechazó las acusaciones en su contra.

Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La compra de un departamento en el edificio de San José 1111 volvió a poner el foco sobre María Soledad Calle, dirigente vinculada a La Cámpora y a la Unión Obrera Metalúrgica. El inmueble está ubicado nada menos que un piso debajo de la propiedad donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. Su cercanía sumó notoriedad a una operación inmobiliaria atravesada por otros antecedentes judiciales y patrimoniales.

María Soledad Calle escrituró el 20 de agosto de 2025 un departamento de 252 metros cuadrados en una operación que habría alcanzado los US$189.000, según documentación registral. Según conversaciones previas, el departamento tendría como finalidad el funcionamiento de una fundación.

Sin embargo, no es esta compra la única situación patrimonial que atraviesa a Calle: la dirigente estaría involucrada en una investigación judicial vinculada a la UOM y a USEM SA, una empresa que recibió autorización para administrar una parte de los aportes del gremio metalúrgico. Calle participó en la creación de esa sociedad en diciembre de 2022 junto con Adalberto Raúl Braconi.

Maria Soledad Calle Facebool Sol Calle La investigación judicial sobre la UOM y USEM SA La UOM firmó a comienzos de 2023 un contrato por diez años que otorgó a USEM la administración del 80% de los aportes sindicales de unos 200.000 afiliados. El acuerdo estableció una comisión mensual del 0,5% sobre una recaudación estimada en más de $100 millones por mes.

La Justicia federal investiga a Calle y al entonces titular de la UOM, Abel Furlán, por presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita. Las acusaciones forman parte de una causa en trámite y todavía no cuentan con una sentencia judicial que las acredite.