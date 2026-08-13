Los motivos de Axel Kicillof para no sacarse una foto con Cristina Kirchner y cumplir el capricho a La Cámpora

En el entorno de Cristina Kirchner ya dejaron en claro qué hace falta para terminar la guerra interna con Axel Kicillof : "Tiene que ir a San José 1111 y expresarle su apoyo frente a la condena que sufre. Nada más". Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires se resiste. Y por ahora no tiene previsto hacerlo. "Para ir a una reunión y que nos pidan que coordinemos con Máximo (Kirchner), no estamos", deslizaron desde el entorno del gobernador bonaerense.

Muy distinta es la versión de los hechos que tiene Máximo Kirchner del tema. "El gobernador quiere construir un frente político sin la conducción de Cristina y no lo quiere blanquear", deslizó una fuente de La Cámpora, que asegura que Kicillof utiliza la proscripción de la expresidenta para beneficiarse en la construcción de su proyecto político.

Las últimas veces que el gobernador habló con Cristina Kirchner fueron durante el armado de Fuerza Patria para las elecciones de 2025. " Fue hasta San José y ella le dijo que se pusiera de acuerdo con Máximo. Habló con Máximo y él solo le decía que respetara la lealtad de Cristina. Así no se puede construir ", entienden en el centro de operaciones de Kicillof.

Pero la desconfianza entre los dos sectores no termina en esto. "La jugada de ellos es clara: te bombardean todo el tiempo, en las redes, con declaraciones para debilitarte y después tenerte debilucho para que te sometas a sus decisiones ", interpretó una de las personas que trabaja con Kicillof. Incluso, sostienen que " pueden llegar a urgirte candidato, pero va a ser para que después te hagan sentir que les debes favores a ellos ".

Parte de esto tuvo que ver la reunión del martes en el Hotel Emperador donde estuvieron los dos, junto con Massa y los jefes de los bloques parlamentarios. " Es importante que tengamos PASO para que a los candidatos los elija el electorado , y no sea un acuerdo de cúpulas donde todos se deban favores y nadie pueda llevar adelante una gestión", analizó una de las fuentes que siguió de cerca este encuentro.

A qué reuniones sí está dispuesto a ir Axel Kicillof

En La Plata hacen una distinción muy clara. Por un lado están las reuniones de trabajo de coordinación y gestión, para esas sí están. Allí, convergen, por ejemplo, las conversaciones entre Kicillof y Máximo Kirchner para organizar el velorio del Indio Solari o el encuentro del martes en el centro porteño.

"Si tenemos que ir a hablar de las PASO, definir posiciones conjuntas frente al Gobierno de Milei, vamos a estar siempre. Con eso no tenemos problema", sostuvo uno de los dirigentes que trabaja día a día con el exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

Con poco para perder, Máximo Kirchner lleva al extremo la tensión en la oposición MDZ

Donde sí aparece el conflicto es para "ir a conversar de cosas que nada tienen que ver con la gestión de la provincia de Buenos Aires ni con cuestiones del trabajo político", es decir, no están dispuestos a ir a sacarse la foto con el cartel que indica "Cristina Kirchner libre". "En cada lugar que va Axel dice que la condena es injusta", remarcó otra fuente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para descartar la posibilidad de que Kicillof se reúna en San José 1111 con la expresidenta.

Por qué Axel Kicillof no fue a la cumbre en La Rioja

Así, se entiende, en parte, el faltazo al acto que organizó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la conmemoración de los 50 años del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, obispo de la provincia.

"Gitano, ¿qué buscás con esa foto? Vamos a simular una unidad que no existe y después vamos a tener que salir a explicar que se rompió una supuesta paz que encima nunca existió", le dijo Kicillof a Quintela cuando rechazó la segunda invitación que le había hecho para que participara del acto en su provincia. La primera había sido porque el gobernador quería disfrutar los últimos días de las vacaciones de invierno con su familia.

A pesar de todas estas diferencias, en ninguna de las tribus del peronismo quiere ir por separado. El esfuerzo por la unidad, a pesar de las monumentales desconfianzas cruzadas, es unánime. Lo que resta saber es qué saldrá de todo eso.