Axel Kicillof paga los salarios docentes más bajos del país y se viene un nuevo paro de maestros en Provincia

Los números no mienten, pero en la gestión bonaerense abundan excusas. Según un informe del sitio Chequeado, el salario docente desde que Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires cayó 22,7% derrumbándose a su nivel más bajo desde 2004. Un nuevo paro de 48 horas , convocado por gremios disidentes, tensiona al Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense.

Durante los primeros cuatro años del mandato kicillofista, el salario docente flotó por encima del cierre del gobierno de María Eugenia Vidal. Sin embargo, la debacle en los haberes de los maestros bonaerenses aceleró hacia fines de 2023.

La devaluación nacional pegó de frente, pero el golpe de gracia en la provincia más poblada del país tuvo una impronta puramente provincial: la decisión del gobierno de Kicillof de no financiar con fondos propios la baja del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Mientras distritos vecinos absorbieron la motosierra del gobierno de Javier Milei con recursos propios, Kicillof prefirió no compensar el recorte que sufrieron los docentes bonaerenses. Los datos oficiales recopilados por la Secretaría de Educación de la Nación muestran la cruda realidad de un docente de grado con diez años de antigüedad en la provincia de Buenos Aires : en marzo percibió $891.493. Descontada la inflación, el hachazo es de casi una cuarta parte del salario docente.

El informe de Chequeado, sobre la base de datos oficiales de la Secretaría de Educación de la Nación, expone un indicador sangriento al cruzar los ingresos con la canasta básica de cada provincia. Si se analiza la capacidad de compra según el costo de vida regional, la provincia de Buenos Aires cayó estrepitosamente al puesto 21 sobre 24 jurisdicciones. Solo le saca ventaja a las provincias de Misiones, Mendoza y Chubut.

Lejos quedó el año 2024, cuando los sueldos de los docentes bonaerenses se posicionaban en una mitad de tabla medianamente defendible. Hoy, el salario de un maestro en la provincia de Buenos Aires está 38 puntos porcentuales por debajo de los docentes neuquinos.

Hay superávit, pero no hay empatía: la dura queja de los maestros que van a un nuevo paro

La crisis disparó una rebelión interna que amenaza con romper la hegemonía del Frente Gremial de Unidad Docente Bonaerense. Si bien las cúpulas de los gremios docentes firmaron acuerdos paritarios “amigables” con la gestión Kicillof, las bases no toleran más el deterioro salarial. Muestra de eso fue la alta adhesión al paro docente convocado, por gremios disidentes, al regreso del receso invernal.

Y la medida de fuerza de 48 horas confirmada por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires para este miércoles 12 y jueves 13 de agosto promete tener un alto acatamiento entre los docentes bonaerenses.

El comunicado del gremio opositor, al que el gobierno bonaerense no deja participar de las paritarias docentes, apunta directo a la línea de flotación de la gestión económica del ministro de Economía provincial, Pablo López. "El gobierno de Axel Kicillof decidió refugiarse en el argumento de que le falta plata por la pelea por la coparticipación federal", señalan.

Pero los maestros disidentes denuncian que las cuentas provinciales ocultan una verdad incómoda: "Existe superávit fiscal en la provincia, y el ejemplo más claro es que la provincia no tuvo ni inconvenientes ni atrasos para pagar la deuda pública provincial".

Para la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, la paritaria docente basada en "ofrecimientos del gobierno y aceptación sumisa del frente gremial docente por sus compromisos políticos" está caduca. Cobrar un salario inicial de $862.401,40 en agosto, mientras la suba al básico fue de miserables $16.341, no refleja otra cosa que "ninguna empatía con el significado y valor del trabajo docente" por parte del ejecutivo provincial.

Un incendio que desborda las escuelas

El cortocircuito de las bases docentes no es un hecho aislado en el mapa de conflictos de la administración pública de la provincia de Buenos Aires. La bronca por la licuación de haberes desbordó el ámbito educativo, replicándose entre los trabajadores estatales bonaerenses encendiendo alarmas en la Gobernación.

En las últimas semanas, los trabajadores informáticos de ARBA activaron medidas de fuerza, al tiempo que escalan reclamos en la Policía bonaerense y en los ministerios de la administración central que reclaman por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios ante la connivencia de los gremios con la administración Kicillof cerrando paritarias en perjuicio de quienes dicen representar.