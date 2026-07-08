Paritarias estatales bonaerenses: los gremios aceptaron el 7% ofrecido por Kicillof

Tras el paro del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense y la presión de los gremios estatales por un aumento salarial. Kicillof logro cerrar las paritarias estatales bonaerenses con un incremento salarial del 7% pagadero en dos cuotas, un 5% con los haberes de julio y el 2% restante impactara en los bolsillos en septiembre con el sueldo de agosto.

Si bien el incremento sigue poniendo el sueldo de docentes y estatales bonaerenses por debajo de la inflación acumulada; los gremios acordaron para “salvar” las paritarias estatales bonaerenses el pase a planta permanente de más de 8 mil trabajadores contratados por la actual gestión. Mientras que el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense pacto con los negociadores de Kicillof la aplicación de un protocolo en las escuelas para blindar a los docentes ante hechos de inseguridad escolar.

El acuerdo salarial alcanzado en las paritarias estatales bonaerenses fue celebrado en redes sociales por el ministro de Economía provincial, Pablo López. Quien manifestó que el gobierno provincial sigue "mejorando las condiciones laborales" de los trabajadores estatales y docentes.

Si bien los gremios recepcionaron la oferta y la pusieron a consideración de las bases antes de dar el visto bueno. El incremento salarial aceptado al gobierno de Kicillof sigue estando muy lejos de la recuperación del poder adquisitivo del salario estatal bonaerense pretendida por docentes y empleados públicos provinciales.

Gracias al diálogo y al trabajo con los gremios, alcanzamos un nuevo acuerdo de aumento salarial para trabajadores docentes y de la Ley 10430 de 7%, 5% en julio y 2% en agosto. En la gestión de @Kicillofok seguimos mejorando las condiciones laborales del estado bonaerense. pic.twitter.com/TOVNJpZnUg

La primera en marcar el descontento en las bases fue la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, quien reconoció que la propuesta se aprobó con un "estrecho margen". Agregando que existe una "evidente preocupación dentro del sector docente por diversas cuestiones que exceden lo salarial".

La urgencia económica por lograr un aumento salarial llevo a los dirigentes sindicales a firmar el acuerdo con el ejecutivo provincial. Quedando latente el malestar de los trabajadores que hacen malabares con el salario para poder llegar a fin de mes; en pocas palabras “le están sobrando muchos días al sueldo”, como dijo con resignación a MDZ un sindicalista que se mostró esperanzado en alcanzar un buen acuerdo en septiembre, tras la promesa del gobierno de Kicillof de reabrir las paritarias estatales bonaerenses.

Es de destacar que a pese a que los sindicatos integrantes del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense aceptaron el aumento de 7%-pagadero en dos tramos- otorgado por el gobierno de Kicillof; un sector de los docentes afiliados a la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires, gremio que no dejan participar de las paritarias estatales bonaerenses, ratifico el paro docente de 48 horas que afectara el normal dictado de clases en la provincia los días martes 14 y miércoles 15 de julio.

Pase a planta el bálsamo que engorda las arcas gremiales y apacigua ánimos

El entendimiento con los gremios estatales enrolados en la Ley 10.430, comandado por UPCN y ATE, tuvo un “aditamento” extra que posibilito llegar a un acuerdo en la paritaria estatal. La Llave que destrabo el cerrojo fue el pase a planta permanente de más de 8.000 empleados temporarios que ingresaron a la administración pública provincial entre 2024 y 2025.

Ese blindaje a la estabilidad laboral de los trabajadores precarizados por el ejecutivo bonaerense funcionó como un lubricante para destrabar el conflicto.

Por otra parte, los gremios consiguieron un incremento salarial diferenciado para los auxiliares de educación que tendrán un aumento de haberes del 9% (5% en julio y 4% en agosto). El beneficio extra fue concedido por el ejecutivo provincial para evitar medidas de fuerza en los comedores escolares, especialmente en el conurbano.

El acuerdo extra que consiguieron los docentes en la paritaria

La gran sorpresa de las paritarias estatales bonaerenses fue la aceptación del gobierno de Kicillof a una situación que vienen denunciando hace años el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense; como lo es el clima de inseguridad que sufren los maestros en las escuelas.

Y ante los reiterados episodios de agresiones físicas y acoso dentro de los establecimientos educativos, el gobierno provincial firmar con los gremios docentes un Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación.

Este acuerdo incluye la creación de una "Mesa de Trabajo Ad Hoc" para analizar casos complejos de violencia escolar y el lanzamiento de la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", destinada a apaciguar ánimos y restablecer la convivencia entre las familias y las instituciones escolares.

En cuanto quedara el salario docente a partir de julio

En términos concretos, los maestros bonaerenses verán en sus cuentas sueldos de este mes una mejora del 5%; equivalente a un aumento neto que va de los $ 42.000 a los $100.000 dependiendo del cargo y la antigüedad

Un maestro de grado con diez años de antigüedad en julio pasará a percibir $990.793; mientras que un preceptor (el escalón más bajo de la docencia) cobrará $855.757. Y aquellos docentes que dicten clases bajo la modalidad de quinta hora sus haberes ascenderán a $1.236.347.

La brecha de la pirámide salarial docente se estira en los cargos jerárquicos y de mayor carga horaria: Un profesor en el mes de julio tendrá ingresos por $1.348.905 este mes, mientras que el techo salarial de un docente de jornada completa será en el séptimo mes del año de $1.982.586.

Es de destacar que el incremento salarial fue acordad sobre la base salarial de junio; marcando un nuevo punto de partida con los gremios docentes. Y en agosto el sueldo docente tendrá un 2% más de aumento, correspondiente a la segunda cuota del incremento salarial acordado en las paritarias estatales bonaerenses.