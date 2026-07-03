Paritarias estatales bonaerenses, modo mundial: Kicillof reactiva por Zoom la negociación salarial

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó de urgencia, a última hora del jueves, a las paritarias estatales bonaerenses . La particularidad es que los encuentros con los representantes gremiales de docentes y estatales será de forma virtual, una modalidad en “modo mundial” para que nadie se pierda la previa ni el partido de la Selección argentina.

Tras semanas de silencio y con un tendal de reclamos acumulados, la administración Kicillof movió fichas. Citando en primer término, a las 14:30, a los gremios que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense y una hora después recibirán, virtualmente, a los representantes gremiales de los sindicatos estatales enrolados en la Ley 10.430.

La presión de las bases y la falta de respuesta del gobierno bonaerense, hace que docentes y estatales vayan con “poca expectativa” a sentarse a la mesa paritaria. Como dijo a MDZ , una fuente consultada de uno de los gremios mayoritarios de la administración pública provincial “Vamos a escuchar, estamos lejos de lo que pretendemos. Creemos que hoy no va a haber ninguna oferta”

Recordemos que el último encuentro de las paritarias estatales bonaerenses fue el 11 de junio , un encuentro donde el ejecutivo provincial se limitó a garantizar el pago del aguinaldo, pero no formuló ninguna oferta de incremento salarial.

La estrategia del gobierno de Kicillof fue la de “saltar” el mes de junio sin otorgar subas encendió la bronca de las bases. Hasta el momento, estatales y docentes bonaerenses acumulan en 2026 un incremento del 9,3% (1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril), frente a una inflación que a mayo ya trepó al 14,7%.

Ante esta pérdida del poder adquisitivo, UPCN, ATE y los gremios de FEGEPPBA vienen exigiendo una recomposición salarial retroactiva a junio y un acuerdo para el trimestre julio-septiembre. Pero desde la provincia, pretenden “abrochar” con los gremios un esquema cerrado hasta fin de año para evitar sobresaltos en una caja asfixiada por la caída de la recaudación.

Negociaciones con un paro docente de 48 Hs a la vista

Hace una semana quedo demostrado que la paciencia de las bases docentes llegó al límite, quebrando la histórica sintonía política de las cúpulas gremiales docentes con Kicillof; y tras siete años de armonía el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense le hizo el primer paro al gobernador.

Ahora otro gremio la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, que no es tenido en cuenta por la administración provincial para ser llamado a la mesa paritaria, anunció un paro de 48 horas para los días 14 y 15 de julio. Ademas el próximo lunes 6 de junio montarán una olla popular en Plaza San Martín frente a la gobernación bonaerense. En tanto el SUTEBA Multicolor, la facción disidente del gremio conducido ahora por María Laura Torres ladera de Roberto Baradel, se plegaria al paro