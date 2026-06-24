Los gremios presionan a Axel Kicillof por mejoras salariales mientras en las escuelas públicas renuncian docentes

El último encuentro de las paritarias bonaerenses fue el detonante del enojo de docentes y estatales. La paciencia de los trabajadores, que ven como al sueldo le sobran semanas, se está agotando y los gremios, presionados por las bases, exigen a Axel Kicillof que los convoque de manera urgente a discutir salarios para tratar de apaciguar el incendio “auto infringido”.

Axel Kicillof, por primera vez desde que es gobernador, debe enfrentarse a un frente gremial acorralado por el descontento de los trabajadores, sumado a una alarmante sangría de docentes en las escuelas públicas quienes prefieren dar un paso al costado antes que seguir cobrando "sueldos de hambre".

El “idilio” entre el gobernador y los gremios estatales y docentes entró en zona de turbulencias . Las organizaciones gremiales en las últimas horas presentaron notas formales al ministerio de Trabajo provincial para pedir la reapertura de la paritaria . El tono intimidante de las presentaciones marca que el último encuentro paritario, del que los gremios se fueron con las manos vacías para “garantizar” el pago del aguinaldo, tensó la relación con el gobierno de Kicillof.

Claudio Arévalo, secretario General de ATE provincia de Buenos Aires, le puso voz al descontento de las bases: “Hay mucho malestar en los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios”, dijo, argumentando que la “urgente reapertura de las negociaciones paritarias” se fundamente en la difícil situación que atraviesan los trabajadores estatales “la cual afecta de manera significativa su poder adquisitivo".

“En este contexto, consideramos indispensable avanzar en una actualización salarial que permita preservar los ingresos de los trabajadores frente al incremento sostenido del costo de la vida” agregó el dirigente sindical en la misiva.

Expedientes congelados y pases a planta en el limbo

El reclamo de los gremios no se limita a la planilla de sueldos. La lista es larga y desde ATE -¿habrán recuperado la memoria y volverán a ser un gremio combativo en la provincia de Buenos Aires?– suman a la presión sindical deudas estructurales que la gestión de Axel Kicillof mantiene frezadas bajo la excusa del ahogo de Milei a la provincia.

Por lo que el gremio exigió al gobierno provincial reactivar de inmediato los compromisos de estabilidad laboral prometidos. “También estamos esperando una respuesta en relación a los pases a planta permanente, la derogación de la resolución 293 en educación, continuar discutiendo el convenio colectivo de trabajo", enumeró Arévalo entre otras demandas, exponiendo que el conflicto trasciende la coyuntura salarial, evidenciando la precarización de los trabajadores estatales bonaerenses.

En la misma sintonía la Asociación Judicial bonaerense, también pidió la urgente reapertura de las paritarias estatales en la provincia.

Paritarias | RECLAMAMOS AL EJECUTIVO LA URGENTE REAPERTURA DE LA #PARITARIA



Presentamos una nota formal ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires solicitando la urgente reapertura de la negociación paritaria para las y los trabajadores judiciales pic.twitter.com/3RDNwzkNUI — Asociación Judicial Bonaerense (@AJBOficial) June 22, 2026

El drama silencioso: aulas vacías por sueldos que no cubren la canasta básica

Mientras los gremios estatales saturan la mesa de entrada del Ministerio de Trabajo bonaerense, con pedidos para reabrir las discusiones salariales, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires cruje por su eslabón más débil.

La crisis salarial de los docentes bonaerenses se transformó en un abandono masivo de cargos: “Los docentes ya no paran, directamente renuncian”. El desborde es tal que en el Senado provincial un bloque opositor encendió las alarmas con un duro pedido de informes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

El senador provincial y presidente del bloque HECHOS-UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, presentó un pedido de informes exigiendo que la titular del área con rango de ministerial, Flavia Terigi, rinda cuentas sobre una preocupante ola de deserciones que golpea la continuidad pedagógica en los colegios públicos de la provincia.

El legislador en el pedido de informes, detalló que en el territorio provincial se registran “crecientes dificultades para cubrir cargos y garantizar continuidad pedagógica, especialmente en determinadas áreas curriculares, modalidades y regiones educativas”.

La conexión es directa y lineal: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes transformó la vocación en un lujo insostenible. Frente a un salario básico que no llega a cubrir el costo de vida mínimo, la deserción se convirtió en la salida obligada para los docentes.

Leguizamón alertó sobre las deficientes “condiciones laborales, la fragmentación horaria y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios” como las causas centrales de las renuncias docentes. Exigiéndole al ejecutivo provincial que dé a conocer el número exacto de bajas docentes de los últimos cinco años para dimensionar un fenómeno que la Provincia intentó maquillar digitalmente con plataformas de "reordenamiento de cargos".

Un pedido que pone en jaque a la gestión provincial

Con las aulas perdiendo personal semana a semana y las bases presionando a los gremios para iniciar medidas de fuerza, el discurso del "Estado presente" que enarbola Kicillof choca de frente con la realidad que viven docentes y trabajadores estatales de la provincia ante la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.