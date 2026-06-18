Oscar Liberman: "Axel Kicillof está convencido de sus decisiones, el problema es que van en la dirección contraria"

En Entrevistas MDZ hablamos con Oscar Liberman , diputado bonaerense de La Libertad Avanza por la 6ª sección Electoral, de su relación con Javier Milei, de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof , de su deseo de ser el próximo intendente de Bahía Blanca , de sus proyectos legislativos y de su última novela.

- Una de las primeras cosas en las que empecé a trabajar cuando me metí en política es en el sueño que tenemos los del sudeste bonaerense de hacer una nueva provincia. La visión que teníamos con todo el equipo es eso, que hay por lo menos dos provincias. Una provincia que tiene una realidad en el Conurbano y otra provincia del sudoeste que tiene una realidad diferente. En el 2023 me presenté como candidato a intendente, lo decidí una semana antes. Fue algo muy rápido y seguimos trabajando con ese equipo, nuestro trabajo es cotidiano en Bahía Blanca y en la sexta; por lo que la campaña fue casi como seguir haciendo lo mismo.

- Hay que probar por varios caminos y cada tanto metés un gol. Me metí en la política porque me cansé de sentir esta cosa de que el Estado me llevaba puesto. Trabajé mucho con políticos desde la consultoría económica y siempre me negué a aceptar cualquier ofrecimiento de cargos, porque cuando estás ahí siempre aparecen ofrecimientos. Fueron dos sensaciones: la primera, hacía un trabajo, daba resultado, pasaba el Estado y el resultado quedaba al revés; y la segunda, el comentario de “lo tuyo es fácil, criticás, pero desde afuera es fácil”. Empecé a colaborar con espacios liberales unos meses antes de la elección, no mucho antes, y ahí empezaron a llegar los ofrecimientos para la Intendencia de Bahía Blanca. Mi respuesta siempre era la misma: si vamos todos juntos, sí. Esto catalizó muy rápido. Nueve días antes del cierre, Darío Epstein me invita a comer en Buenos Aires; me imaginé por dónde venía y en el transcurso de esa semana sucedió. Y ahí tuve el primer aprendizaje en política cuando no decís que no, es sí. Me tomé dos días para pensarlo y empecé a recibir mensajes que ya había aceptado.

"Conocí a Javier Milei en el ámbito académico"

Santiago Aulicino / MDZ

- A Javier Milei lo conociste en el ámbito académico. ¿Qué diferencia hay entre el Javier Milei académico y el Javier Milei político?

-Coincidí con él en un curso de mercado de capitales, era un posgrado para la gente que ya trabajaba. Nos cruzamos un par de veces, era muy potente en la cátedra y lo escuchaba ahí. Volvimos a tener contacto cuando entró en “Intratables”; un amigo mío de Bahía Blanca, Juan Pablo Baylac, que estaba de panelista se sacaba fotos con Javier que me mandaba saludos. Nos volvimos a encontrar el día que viene a Bahía a hacer el lanzamiento, fue cuando dijo que se dio cuenta que iba a ser presidente.

- Y hoy tu relación con Javier Milei, ¿cómo es?

-Es el presidente, no lo podés molestar con cosas muy cotidianas. Nos escribimos, la mayoría de las veces le mando cosas que tienen que ver con cuestiones económicas; nosotros tenemos ese lado nerd, son cosas muy insólitas. Una yo venía en la ruta y Javier estaba dando una nota un sábado a la tarde en un programa de deportes, una nota buenísima, me entusiasmé con algo que dijo y cuando paré a cargar combustible le escribí y nos pusimos a charlar sobre eso. Otra, hace año que trabajamos en un paper que vamos actualizando sobre los ciclos en Argentina y el impacto de las medidas políticas; y le voy actualizando las versiones que vamos sacando.

- Recién me acabás de decir impacto de las medidas. Porque ese impacto económico que estamos viendo en algunos sectores de la economía, todavía no impactan en la población.

-Sí impactan. Ese es un error que tenemos los economistas cuando comunicamos la macro; por eso se instala esta cosa de que la macro es una cosa y la micro otra. Cuando en realidad la macro es la suma de todas las micros. Lo que sucede cuando vos venís de un lugar muy abajo y arrancas, no arranca todo parejo. Uno se imagina que es como un colectivo que arranca y vamos todos ahí; cuando en realidad es una caravana de muchos vehículos. Algunos arrancan antes, otros después; uno va más rápido y otro más lento. Argentina adeudaba décadas de reformas de profundidad, debatidas mil veces; como tributaria, laboral, previsional que nunca se hicieron y si miras el ciclo, lo que nosotros vemos es muy claro. Si tomas por ejemplo la inflación o el tipo de cambio lo que ves es que venía una explosión, aparecen medidas racionales y la estabilización es muy rápida. Hay una caída muy rápida a niveles más bajos y ahí empieza a oscilar. La oscilación es chiquita, no es lo mismo tener inflación del 40% mensual que pasar del 2,5 al 2,9. Son dos debates distintos, esa oscilación tiene que ver con que después de instalar reformas de profundidad hubo unas oscilaciones. Salió la reforma laboral, mejoró; salieron un montón de regulaciones, mejoró. Falta todavía una buena reforma tributaria; y falta el equilibrio fiscal en las provincias y los municipios. Eso también complica.

"Los empresarios Pyme pagan impuestos por las pérdidas"

Santiago Aulicino / MDZ

- ¿Cuándo derramaría en el bolsillo de la gente para que cambie el humor social?

- Va derramando. No es al mismo tiempo en toda la gente y también depende de la zona. Vos vas a lugares donde todo es una explosión de inversiones; Neuquén, por ejemplo, vas a ver una realidad muy distinta que en Bahía Blanca. Es un conjunto de estructuras que tiene que ver con lo que podés hacer desde el Poder Ejecutivo con lo que podés hacer del Congreso y lo que podés hacer de provincias y municipios. Pensá que los empresarios Pyme vienen, desde antes, registrando pérdidas; y en las provincias tienen ingresos brutos altos, pagan impuestos por la pérdida. Perdés plata y encima los municipios después toman esa base para cobrar tasas que uno nunca sabe en contraprestación de qué Argentina tiene que salir toda junta y en eso Javier fue muy claro. Es claro que esto no puede ser una Argentina escindida; siempre tuvimos esas escisiones entre la Argentina que le iba bien que exportaba y la Argentina que le iba mal. En algún momento tenés que tener alineados lo incentivos de la Nación, de la provincia, de los municipios. El que se bandea no se complica el complica a la gente; la provincia de Buenos Aires está mal económicamente y nos complicamos todos los bonaerenses.

- Presentaste dos proyectos de ley muy interesantes, uno para que los presos no tengan celulares en las cárceles de la provincia y el otro que afecta directamente al bolsillo de los bonaerenses. ¿En qué estado están?

- En general lo que consigo es, además de tener un muy buen equipo, sumar gente de mucho nivel a colaborar. En el de las cárceles trabajaron el juez Carlos Paglieri y la jueza Sandra Arroyo Salgado con su equipo. Es un problema que todos lo detectamos y tiene que haber una solución. Ahora tiene que hacer todo el recorrido por las comisiones que le toca; ¿te imaginas que uno tiene la las ganas de que se trate cuanto antes?. Lo que me da esperanza es que lo copiaron distintos bloques, pero sí hay muchos que lo presentan quiere decir que tenés posibilidad. Y el de los sellos porque lo que hace la provincia es inconstitucional. La Ley de Coparticipación es muy clara, pone condiciones instrumentales para la base de tributación y el resumen de la tarjeta de crédito no lo reúne. Este proyecto forma parte de un conjunto de proyectos sobre impuestos distorsivos en los que estamos trabajando. Estamos trabajando en profundidad para sustituir Ingresos Brutos en la provincia.

"Me gusta escribir pensando en lo que siente el que lee"

Santiago Aulicino / MDZ

- Escribiste recientemente una novela, tu tercer libro. ¿Qué te impulsó a escribirlo? ¿Cuál fue el disparador?

- Siempre escribí porque me gustaba. La primera novela fue una promesa que le hice a mi hija mayor; el segundo era la bitácora de mi navegación en un velero muy grande. Salió un concurso, que aparte de un buen premio editaban el libro; lo mande y gane el concurso. Y este decidí escribirlo porque tenía ganas de hacer algo un poquito más de trabajo de escritor, elegir un argumento, un tema del que quería hablar y escribirlo. Lo escribí hace un tiempo. Ahora tengo menos tiempo que antes que escribía cuando salía a navegar. De todas las cosas que uno hace la escritura tiene esa cosa de que te permite plasmar dos caras, el poder comunicar con palabras y lo que le produce al que lo lee

- ¿Cuánto hay de vos en esta historia?

- Siempre hay algo tuyo. En esta tomé algunas anécdotas de mi vida personal, sin pedir permiso a mi esposa que está muy feliz que cuente cosas nuestras; me preguntó si no tenía que pedirle permiso le dije yo estuve ahí, yo también me respondió. No son cosas tan dramáticas; ¿quién no llegó tarde a un civil en su casamiento?

"Al gobierno de Kicilof le daría una nota muy baja"

Santiago Aulicino / MDZ

- Oscar, me gustaría que califiques de 1 a 10 el gobierno de Kicillof.

-No me gusta poner nota, pero me da muy baja. No es por la chicana de pegarle, creo que Kicillof está convencido, en su fuero íntimo de un camino a seguir que va exactamente en la dirección opuesta a la que tenemos que ir. Está yendo justo para el lado contrario al que tenemos que ir; el mismo se califica con los que es. Le pondría un aplazo.

- Y al gobierno de Milei, ¿cómo lo calificás?

- Bien, muy bien.

- ¿Sos objetivo?

- No puedo ser objetivo. Pero abstrayéndome de ahí y lo digo como economista; la gente no dimensiona el tremendo esfuerzo que está haciendo Milei desde el vamos. Desde ganar una elección avisándole a la gente lo que iba a hacer, que no son cosas que traigan votos; hacerlo y sostenerlo. En economía arriba de la mesa, somos todos creativos, pero después cuando tenés que sostener ese cambio todos los días el esfuerzo titánico. Además, encuentro una diferencia notable de lo que hablamos de Kicillof. Está todo alineado, los incentivos del Gobierno, los incentivos del país, los incentivos de la gente, todos alineados. Más tarde o más temprano, eso siempre termina resultando.