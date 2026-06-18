Mendoza reglamentó el envío de fotos y videos para reportar infracciones de tránsito

El Gobierno de Mendoza reglamentó el mecanismo que permitirá a los ciudadanos reportar posibles infracciones de tránsito mediante el envío de fotografías y videos a través de canales digitales oficiales. La medida quedó formalizada este jueves con la publicación del Decreto Nº 1195 en el Boletín Oficial , norma que pone en marcha la aplicación práctica de la Ley Nº 9701 , recientemente incorporada a la legislación provincial.

La nueva herramienta busca ampliar la participación ciudadana en materia de seguridad vial y facilitar la comunicación de conductas que puedan constituir infracciones a la normativa vigente. Según los fundamentos del decreto , el objetivo es fortalecer la corresponsabilidad social, promover la concientización y contribuir a un uso más seguro de la vía pública.

La reglamentación establece que las imágenes, videos y demás registros audiovisuales enviados por los ciudadanos tendrán carácter de comunicación ciudadana y no constituirán una denuncia formal. Además, la norma aclara que el material remitido no otorgará fe pública ni implicará una validación sobre su autenticidad, integridad o veracidad.

El decreto dispone que el Poder Ejecutivo habilitará una aplicación vinculada a la plataforma oficial "Mendoza x Mí", desde donde podrán enviarse fotografías y videos con información suficiente para determinar ubicación, fecha, hora y demás datos relacionados con el hecho reportado. La herramienta buscará garantizar la trazabilidad de cada presentación y mejorar la sistematización de la información recibida.

Una vez recibido el material, la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia realizará una evaluación preliminar para determinar si la información resulta admisible y si corresponde remitirla al juzgado vial competente. La reglamentación prevé que quedarán excluidos aquellos registros que no permitan identificar una posible infracción, que aparenten no corresponder a la jurisdicción provincial o que presenten indicios evidentes de falsedad, edición o inconsistencias.

Cuando del contenido aportado surjan elementos suficientes, la autoridad podrá enviar el material acompañado de un informe preliminar a la autoridad judicial competente, aunque sin certificar ni validar el contenido recibido.

Qué pasará hasta que esté disponible la aplicación oficial

Hasta la puesta en funcionamiento de la app vinculada a "Mendoza x Mí", la ciudadanía podrá remitir fotografías y videos a través del sistema Modo Testigo mediante el número de WhatsApp +54 9 261-5559592. El material recibido podrá publicarse en un canal oficial de acceso público con fines exclusivamente educativos, de concientización vial y disuasivos, por un plazo máximo de 90 días corridos.

La reglamentación también establece estrictas medidas de protección de datos personales. En todos los casos deberá preservarse la identidad del presunto infractor, de terceros no involucrados y de cualquier otra información cuya difusión no resulte necesaria para los fines previstos por la ley. Asimismo, los datos de la persona que remita el material tendrán carácter confidencial.

El tratamiento de toda la información deberá ajustarse a la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales y a la normativa vigente en la materia. Finalmente, el decreto faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a dictar las normas complementarias necesarias para implementar el sistema y garantizar su funcionamiento operativo.

El texto publicado en el Boletín Oficial