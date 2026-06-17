Mendoza dio un paso clave para digitalizar la información educativa de la provincia: los detalles

Mendoza anunció que el Sistema de Gestión Educativa Integral se integrará a la plataforma Mendoza por Mí. ¿Qué se podrá consultar?

Mendoza incorporó el Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) a la plataforma "Mendoza por Mí". Según indicaron desde el Gobierno, esto permitirá que más de 503.000 estudiantes y sus respectivas familias puedan acceder a información educativa desde un único entorno digital.

La presentación se realizó este miércoles en el Salón Patricias de Casa de Gobierno y fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo. En ese marco, el mandatario provincial resaltó que "Mendoza por Mí" actualmente cuenta con 450.000 usuarios registrados, lo que catalogó como "un gran progreso" y remarcó que la aplicación registra más de tres millones de interacciones vinculadas a trámites provinciales. "Es un gran facilitador para los ciudadanos", afirmó.

La presentación se relizó en el Salón Patricias de Casa de Gobierno. Gobierno de Mendoza La integración de GEI a Mendoza por Mi De acuerdo a lo expresado desde el Ejecutivo provincial, la integración de GEI forma parte de un "Plan de Transformación Digital" que apunta a digitalizar todos los servicios públicos de Mendoza.

Así, en Mendoza por Mí habrá una nueva sección "Mi Educación" tanto estudiantes como familiares podrán realizar consultas sobre calificaciones, asistencias, horarios de cursado certificados, materias y libretas digitales. Esto se podrá hace tanto en la web como en la aplicación móvil. "Cada papá y cada mamá va a poder ver las notas, las calificaciones y la asistencia de sus hijos”, aseguró Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE. De este modo, toda la información educativa provincial quedará integrada al "ecosistema digital del Gobierno de Mendoza".

Según se adelantó, la primera etapa de integración contempla el acceso a datos académicos e institucionales. Durante los próximos meses se sumarían otras funcionalidades que estarán orientadas a mejorar la comunicación entre las instituciones educativas y los familiares de estudiantes. En este último aspecto se incluirán recordatorios sobre evaluaciones programadas, calendarios escolares y herramientas para el seguimiento de actividades académicas. "Al integrar toda la información del sistema educativo también podremos interactuar a futuro con otras bases de datos, como la historia clínica digital en los casos que corresponda", dijo García Zalazar.