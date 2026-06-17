Discutía con su novia policía, le sacó el arma reglamentaria y se quitó la vida de un disparo en pleno centro

Una mujer policía es investigada por la muerte de su novio, ocurrida durante la noche del lunes en una playa de estacionamiento del centro de la Ciudad de Mendoza . La información a la que accedió MDZ sostiene que el hombre discutía con la efectivo, le sacó el arma reglamentaria y se disparó en cabeza, perdiendo así la vida.

En principio, la mujer no fue detenida por trágico episodio, en el que tomó intervención la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , aunque se dispusieron una serie de medidas para determinar si pudo existir una situación de ayuda o instigación al suicidio, explicaron fuentes allegadas a la causa. Más allá de eso, todo apuntaba a que la funcionaria no tuvo responsabilidad sobre el accionar de su pareja .

Por el momento, a la auxiliar, con destino en la Guardia Motorizada de Guaymallén —se reservan las identidades por pedido judicial— , sólo se le inició un sumario administrativo en la Inspección General de Seguridad ( IGS ). En ese sentido, se le retuvo el arma reglamentaria y pasó a revista pasiva, es decir, que fue apartada de su puesto y, durante un periodo, percibirá sólo la mitad de su salario.

Además, trascendió que en las últimas horas la mujer policía se enteró que iba a ser trasladada a San Rafael , departamento donde iba a comenzar a prestar servicios. Aunque se desconocía si esa situación pudo haber estado relacionada a la discusión que mantuvo con su pareja previo a su fatídico final.

Fuentes policiales relataron que eran cerca de las 21.20 del lunes cuando las autoridades tomaron conocimiento sobre un hombre que se había disparado con un arma de fuego en el interior de una playa de estacionamiento de calles San Juan y Catamarca .

Frente a eso, se desplazó a personal de la jurisdicción que se encontró con la pareja del lesionado, quien ofreció un primer relato sobre la situación. Aparentemente, surge del procedimiento, estaba discutiendo con su novio y, en medio de esa situación, el hombre le arrebató la pistola 9 milímetros provista por el Estado y se autopropinó un tiro en la cabeza.

Inmediatamente, se solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencais Coordinado (SEC), cuyo personal trasladó al herido a un nosocomio. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre terminó perdiendo la vida producto del impacto del plomo en el cráneo.

Los primeros pasos de la investigación

Por su parte, en la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID), desarrollando las primeras medidas que permitan avanzar con la pesquisa. Mientras, la pareja del fallecido fue abordada por personal de Asistencia al Policía y personal de la IGS también se hizo presente en el lugar.

En tanto, se verificó una cámara de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) apostada a escasos metros de la playa de estacionamiento. No obstante, el aparato no se encontraba en funcionamiento al momento del hecho.

Frente a esa situación, se realizó un relevamiento en la zona para establecer si alguna cámara particular pudo haber captado una secuencia del episodio y también para conseguir testigos que pudieran aportar claridad a la investigación.