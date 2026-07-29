Quién es "Mayonesa", el adolescente acusado de matar al policía en Fuerte Apache: su vínculo con "el Gordo Tilín"

La investigación por el asesinato del policía Alan Fabián Molina tiene un nombre en el centro de la escena: Joel Sebastián Magallanes , un adolescente de 17 años apodado “ Mayonesa ”, a quien la Justicia busca como presunto autor material del crimen ocurrido durante un operativo en Fuerte Apache .

Con el objetivo de detenerlo, secuestrar el arma utilizada en el ataque y recuperar la ropa que habría usado ese día, los investigadores solicitaron 24 órdenes de allanamiento .

Según la causa, Magallanes integraría una organización criminal que opera dentro del barrio Ejército de los Andes y tendría un rol dentro de la estructura liderada por Guillermo Agustín Gerez, alias “Gordo Tilín” , quien también tiene un pedido de captura vigente. Se dice que "Mayonesa" sería su mano derecha.

Los investigadores sostienen que el adolescente actuaría como brazo armado de esa organización , vinculada presuntamente al narcomenudeo y a distintos hechos violentos dentro del complejo habitacional.

Además, creen que recibiría apoyo de integrantes de otras bandas con presencia en la zona, como “Los Fiolos” y “La Michela” , que le aportarían protección, información sobre movimientos policiales, vehículos, medios de comunicación y lugares de ocultamiento para mantenerse prófugo.

Cómo identificaron a "Mayonesa" en el crimen del policía

La identificación de Magallanes surgió del análisis de cámaras de seguridad y de testimonios incorporados al expediente.

Las imágenes lo muestran instantes antes del crimen saludando a otro joven del barrio. Ese testigo declaró ante los investigadores, lo identificó como “Joel”, conocido como “Mayonesa”, y posteriormente reconoció su fotografía del RENAPER.

Los antecedentes que menciona la investigación

De acuerdo con el expediente, sobre el adolescente pesan pedidos de captura por causas de:

homicidio en ocasión de robo,

resistencia a la autoridad,

homicidio agravado criminis causa.

También es investigado como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa cometido a principios de julio.

La investigación agrega que Magallanes había sido detenido previamente en una causa por homicidio, pero el 28 de abril de 2026 se fugó cuando era trasladado desde el Instituto de Menores de Pablo Nogués hacia una sede judicial. Desde entonces permanecía prófugo.

Qué buscan en los 24 allanamientos

La Justicia ordenó los procedimientos con varios objetivos simultáneos:

Detener a Magallanes,

Hacer efectivas otras capturas vigentes,

Secuestrar el arma utilizada en el homicidio de Molina,

Recuperar la vestimenta que habría usado durante el ataque,

Avanzar en la desarticulación de la estructura criminal investigada.

Cómo fue el asesinato del policía Alan Molina

El hecho ocurrió durante la mañana del sábado, cuando un efectivo de la Fuerza Barrial de Aproximación participaba de un operativo de prevención en el barrio Ejército de los Andes.

Según las primeras versiones, un sospechoso se resistió a ser identificado, disparó contra los uniformados y escapó en medio de un tiroteo. Durante ese intercambio de disparos, Alan Fabián Molina, que llevaba puesto el chaleco antibalas, resultó herido.

El efectivo fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo, pero las lesiones eran de extrema gravedad y murió pese a los esfuerzos médicos.

Hasta el momento, la causa tiene 11 personas detenidas, mientras continúa la búsqueda de Joel Sebastián Magallanes, “Mayonesa”, señalado por los investigadores como el principal sospechoso del crimen que conmocionó a Fuerte Apache.