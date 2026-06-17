Operativos con persecuciones y detenidos en Mendoza: motos robadas, un arma de alto calibre y una réplica

Una serie de operativos de prevención desarrollados en el inicio de esta semana permitieron recuperar dos motos robadas y secuestrar un arma de fuego y una réplica en Las Heras y la Ciudad de Mendoza . A raíz de los procedimientos, tres sujetos estuvieron demorados y otros dos quedaron detenidos .

El primero de los episodios tuvo lugar alrededor de las 22.30 del lunes mientras policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) trabajaban sobre calle Independencia , en el distrito lasherino de El Plumerillo . En ese momento, detectaron a dos sujetos con vestimenta oscura, que caminaba por la vereda de las casas del barrio 8 de Mayo .

Al tratar de frenarlos para pedirle sus identidades, uno de los individuos salió corriendo agarrándose la cintura con una mano, evidenciando que portaba un arma de fuego . Por eso, los policías salieron tras ellos y le dieron la voz de alto policía mientras iba en camino a un descampado de calles Tres de Febrero y Mansilla .

Pero el sospechoso no obedeció la orden policial y continuó su huida hacia el norte, donde evadió una movilidad policial y alcanzó el lote baldío. Tras avanzar algunos metros, se perdió de vista, quedando oculto entre las malezas.

Por eso, los funcionarios solicitaron apoyo y organizaron un operativo cerrojo en el lugar. De esa manera, lograron localizar al malviviente y al requisarlo hallaron dentro de sus prendas una réplica de plástico de una pistola .

Inmediatamente se le dio intervención al Juzgado Contravencional N°2, cuya titular dispuso el secuestro del arma falsa y que se realizara el procedimiento policial correspondiente. Con respecto al aprehendido, individualizado como Martín Exequiel Herrera Araya (22) , ordenó verificar sus antecedentes y, en caso de que no tuviera medidas pendientes, quedara en libertad.

Detenido con un arma de alto calibre

Horas más tarde, ya durante la madrugada del martes, apenas pasadas las dos, los uniformados de la UEP Las Heras continuaban con las tareas por la zona de calle Regalado Olguín, en el ingreso al barrio 8 de Abril. Allí, les llamó la atención la presencia de un sujeto a bordo de una moto roja, quien terminó chocando la movilidad cuando lo frenaron para identificarlo.

Pese al impacto, el sospechoso continuó su trayecto y dio inicio a una intensa persecución, para la que se solicitó apoyo de otras movilidades. La carrera para atrapar al malviviente terminó en el barrio San Martín de Ciudad, más precisamente en el cruce de calles Cooperativa y Gran Capitán Este.

La Glock 9 milímetros secuestrada en el barrio San Martín. Gentileza.

En ese lugar, el individuo identificado como Sergio Gustavo Lencina Pérez (20), fue requisado y le encontraron un arma lista para el disparo. Se trataba de una pistola Glock calibre 9 milímetros, la cual estaba cargada con 15 proyectiles y tenía el restante en la recámara.

Tras el hallazgo, desde la Oficina Fiscal Capital dispusieron el secuestro del armamento y la moto Honda Twister 250cc y el traslado del sospechoso a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A), que funciona en el Polo Judicial Penal.

Dos motos robadas recuperadas

Durante el mediodía de la misma jornada, mientras personal uniformado se encontraba en un puesto fijo de calle Mitre y Acceso Norte, se le frenó la marcha a un sujeto a bordo de de una Honda GLH 150cc y el conductor aportó toda la documentación que tenía en mano: carnet de conducir, tarjeta verde del anterior propietario y los papeles del seguro.

Sin embargo, cuando se consultó por el dominio de la misma, constataron que tenía pedido de secuestro por un hurto ocurrido el 14 de enero de este año. Por eso, le preguntaron al conductor cómo consiguió la moto y respondió que el propietario es un amigo suyo y se la había prestado.

Frente a la buena voluntad del hombre que manejaba la moto, solo estuvo demorado unos minutos y luego quedó en libertad, ya que no tenía ningún tipo de medida pendiente con la Justicia.

Más allá de eso, la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispuso el secuestro de la moto y el procedimiento de rigor sobre la misma.

La Honda GLH y Honda Twister recuperadas en los procedimientos. Gentileza.

Por último, a las 17 del mismo día, durante un patrullaje en el barrio Las Viñas, personal de Motorizada interceptó a dos jóvenes a bordo de una Zanella Patagonia 150cc, la cual carecía de chapa patente y carenado.

Mediante el número de motor, se consultó a personal de la División Sustracción de Automores, dependiente de Investigaciones, y se pudo saber que tenía pedido de secuestro por un hurto denunciado el último lúnes.

Por eso, el rodado fue secuestrado y los dos ocupantes, que resultaron ser menores de edad de 15 y 14 años, fueron trasladados en calidad de guarda hasta una dependencia de la jurisdicción y luego fueron entregados a sus padres.