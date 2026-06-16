Las Heras: lo sorprendieron sobre los techos, agredió a un policía y terminó detenido tras un forcejeo

El sospechoso fue sorprendido sobre los techos de viviendas en Las Heras. Durante el procedimiento agredió a un efectivo y ambos cayeron desde altura.

El joven fue detenido tras forcejear con un efectivo y caer del techo de una vivienda en Las Heras. Imagen ilustrativa.

Un joven fue detenido durante la madrugada en Las Heras, luego de que efectivos policiales lo sorprendieran desplazándose por los techos de varias viviendas. El sospechoso forcejeó con un uniformado para evitar ser detenido, sin embargo fue capturado tras caer del cielorraso.

De acuerdo con información policia, el hecho ocurrió cerca de las 4 en inmediaciones de calle Independencia al 1500, cuando tras un llamado a la línea de emergencia 911 vecinos alertaron sobre la presencia de sujetos que se movian por los techos de las propiedades.

Cayeron del techo Al arribar al lugar, efectivos policiales observaron a uno de los sospechosos sobre un techo y, al intentar identificarlo, este agredió a un uniformado.

Durante el forcejeo, tanto el efectivo como el sospechoso cayeron desde altura, resultando lesionado el policía interviniente.