Un motociclista fue detenido tras colisionar con un auto: conducía con 1,67 gramos de alcohol en sangre

El motociclista fue detenido tras el violento accidente vial. El test de alcoholemia marcó mas del triple de alcohol permitido para circular.

El motociclista impacto contra el vehículo tras saltarse un semaforo en rojo. Foto: Walter Moreno/Mdz

Un violento siniestro vial ocurrido en Guaymallén durante la madrugada, dejó como resultado un motociclista detenido y el secuestro del rodado, luego de que el conductor de la motocicleta impactara contra un auto tras saltarse un semáforo en rojo. El conductor de la moto circulaba con un altos niveles de alcohol en sangre

De acuerdo con información policial, el hecho se registró a las 6 en la intersección de Costanera y Saavedra, donde colisionaron una motocicleta Hero GS200 y un automóvil Nissan Sentra.

El impacto Según las primeras actuaciones, el motociclista habría cruzado el semáforo con luz roja, razon por la que habría impactando contra el vehículo que intentaba incorporarse a la Costanera en sentido norte.

En el lugar se realizaron los test de alcoholemia correspondientes. El conductor de la moto arrojó un resultado de 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el automovilista dio negativo.