Así se promocionaba por Instagram el torneo de peleas clandestinas que fue frenado en un megaoperativo

Un torneo de peleas que había sido ampliamente difundido en redes sociales quedó en el centro de la escena este fin de semana, luego de que la Policía de Mendoza frenara su realización en Godoy Cruz por no contar con las habilitaciones correspondientes.

A través de Instagram, se publicaban combates, fechas de los eventos, valores de entradas y material audiovisual de ediciones anteriores, construyendo una vidriera digital donde se promocionaban jornadas de boxeo amateur con más de treinta peleas programadas.

Las publicaciones mostraban peleadores, anunciaban más de treinta combates y hasta ofrecían detalles sobre lo necesario para asistir y participar en el evento. Todo ocurría a través de la citada red, donde el torneo se promocionaba bajo el nombre “El Club de la Pelea”.

Publicaciones en redes sociales muestran peleas en otros eventos organizados por “El Club de la Pelea

Según pudo constatar este medio, en el perfil también se compartían resúmenes de ediciones anteriores, con fotografías y registros audiovisuales de algunos de los combates realizados. Las publicaciones mostraban el ambiente del evento y exhibían la participación de los peleadores en distintos combates.

De acuerdo con el contenido difundido en redes sociales, el espacio ya había organizado al menos tres fechas previas antes del operativo policial del domingo.

Si bien las jornadas principales estaban orientadas a combates masculinos, los organizadores también promocionan encuentros destinados a mujeres a través de otro perfil, ampliando así la lista de eventos.

Flyer Club de la Pelea Flyer publicado en redes sociales donde se promociona "El Club de la pelea", junto con el mensaje "El boxeo nos une"

Las publicaciones incluían además información sobre horarios, valores de ingreso y modalidades para anotarse en las peleas, lo que evidenciaba una estructura organizada y una difusión sostenida a través de redes sociales.

El descargo en redes

Horas después del procedimiento policial, desde la cuenta de Instagram utilizada para promocionar el evento difundieron un mensaje dirigido a sus seguidores.

En esa publicación, los responsables rechazaron la calificación de "clandestino" y defendieron la actividad, sosteniendo que el boxeo representa una herramienta de contención social y una alternativa frente a problemáticas como el consumo de drogas.

Asimismo, afirmaron que el evento contaba con medidas de seguridad y cuidados para los participantes, aunque reconocieron la necesidad de avanzar en la regularización de la actividad.

En la misma red social también compartieron capturas de publicaciones periodísticas sobre el operativo y dejaron un mensaje que resumía su postura tras la suspensión del encuentro: “No es un adiós, sino un hasta que nos acepten el permiso”, en referencia a que pese a la situación con la policía y el contexto de ilegalidad por la falta de permisos, una vez que obtuvieron las habilitaciones necesarias continuarian realizando los eventos, solo que ahora, dentro del marco legal.

Según expresaron, la intención es trabajar junto con la Municipalidad y los organismos competentes para adecuar el espacio y conseguir las autorizaciones correspondientes.

El operativo que frenó el evento

El procedimiento tuvo lugar el domingo en una finca ubicada en inmediaciones de calles Los Jacarandá y Tiburcio Benegas, en Godoy Cruz.

La actividad había sido promocionada para las 15 y contemplaba más de treinta combates. Sin embargo, la Policía de Mendoza determinó que el encuentro no contaba con autorización ni con el conocimiento de los organismos deportivos competentes, por lo que montó un operativo preventivo para impedir su realización.

peleas clandestinas El evento no contaba con autorización ni con el conocimiento de los organismos deportivos competentes, por lo que fue frenado por la policia antes de su inicio.

Del procedimiento participaron efectivos de la Jefatura Departamental Godoy Cruz, con apoyo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y del Cuerpo de Aviación Policial (CAP).

Durante el operativo fue identificado el organizador del evento y quince personas fueron trasladadas a distintas dependencias policiales por infracción a la Ley 6722, que dicta que las fuerzas de seguridad pueden intervenir y desarticular eventos, torneos o reuniones clandestinas. Esta normativa establece el marco de actuación policial para el mantenimiento del orden público y la prevención de actividades que no cuentan con habilitación oficial ni medidas de seguridad.

Guantes pelea clandestina En el lugar se secuestraron elementos vinculados a la práctica de boxeo, entre ellos guantes, vendas y protectores bucales.

Además, se secuestraron guantes, vendas y protectores bucales vinculados a la práctica del boxeo.

El organizador fue notificado por infracción al artículo 69 de la Ley 9099, que sanciona la apertura abusiva de lugares destinados a espectáculos públicos.

La intervención policial permitió impedir el inicio del encuentro y evitar la concentración de participantes y espectadores en una actividad que, de acuerdo con las autoridades, carecía de las habilitaciones y controles