Buscan a un grupo de pescadores desaparecidos tras salir a pescar desde Hudson. Prefectura lidera un intenso operativo por agua y aire.

Prefectura y otros entes se encuentran realizando una intensa búsqueda de un grupo de pescadores desaparecidos en el Río de la Plata.

Desde la mañana del domingo, las autoridades llevan adelante un operativo de gran escala para localizar a un grupo de pescadores que salieron a navegar desde la Costanera de Hudson y no regresaron a tierra. La embarcación, una lancha equipada con motor naftero, contaba con elementos de seguridad como radio, bengalas y chalecos salvavidas.

Ricardo Kovach, hermano de dos de los tripulantes, Carlos y Claudio Kovach, fue quien radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta tras ser alertado por un trabajador del puerto.

Las declaraciones del hermano de los desaparecidos Ricardo brindó detalles sobre las primeras horas de incertidumbre. Según relató, la alerta se encendió por la tarde: "A las 18 se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda". Ante la falta de noticias, el hombre se movilizó rápidamente: "Hice la denuncia en la Comisaría de Barrio Marítimo y en paralelo en Prefectura".

Respecto a la preparación de los tripulantes y el estado de la nave, Ricardo aseguró que no eran improvisados: "La lancha tenia todas la condiciones de seguridad" y destacó que "tres de ellos son timoneles, tienen los cursos hechos de prefectura".

A pesar de esta experiencia, no hubo señales de auxilio antes de la desaparición: "No hubo una última comunicación" y precisó que "la última señal del celular de mi hermano es de las 6.20" de la mañana del domingo.