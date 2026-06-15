Un joven de 17 años fue sorprendido con un arma de fuego en Guaymallén

El sospechoso fue interceptado por efectivos policiales en la vía pública. Entre sus pertenencias hallaron un arma de fuego revolver calibre 22.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido en Guaymallén durante un patrullaje preventivo, luego de que personal policial le secuestrara un arma de fuego que llevaba entre sus prendas.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 22 en calle Panamá, casi Capilla de Nieves, en Guaymallén. En el marco de maniobras preventivas, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UAP) identificaron a un joven en la vía pública y procedieron a realizarle un palpado de seguridad.

Tenia un arma escondida Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder un revólver calibre .22, con tambor de nueve alvéolos, sin cartuchos y sin numeración visible.