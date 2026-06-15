Femicidio en Tucumán: hallaron su cuerpo en un auto incendiado y detuvieron a un sospechoso

La ciudad de San Miguel de Tucumán, se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo calcinado de Cinthia Verónica Lazarte , de 41 años, dentro de un vehículo envuelto en llamas. Por el crimen, las autoridades detuvieron a un hombre de 39 años identificado como Roberto José Fuentes , quien fue captado por cámaras de seguridad en la escena del hecho.

Todo se desencadenó la madrugada del sábado, entre la 1.30 y las 3, cuando vecinos de la calle Francia al 1160 alertaron a la línea de emergencias 911 sobre un Fiat Palio bordó que se estaba incendiando. Tras sofocar el fuego, los efectivos policiales y bomberos descubrieron el cuerpo de una mujer en la parte trasera del coche.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima se encontraba semidesnuda y presentaba un cable alrededor del cuello , además de diversos signos de violencia.

A raíz de esto, los investigadores trabajan bajo la hipótesis de un femicidio y analizan si el incendio fue provocado intencionalmente para ocultar pruebas del asesinato.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios recogidos en el barrio, los efectivos de la División Homicidios pudieron comenzar a reconstruir los hechos. Consecuencia de esto fue la detención de Fuentes, único sospechoso de momento. Presuntamente, en las imágenes se lo observó saliendo del vehículo donde se encontraba la víctima.

Con esta pista, la jueza María Valeria Mibelli ordenó un allanamiento en un domicilio de la calle Lola Mora 98, lugar donde Fuentes solía pasar la noche. Durante el operativo, la Policía procedió a su detención y secuestró elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares, ropa y muestras biológicas.

Quién era Cinthia Lazarte

Conocida en la zona por el apodo de “Piba”, Cinthia atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad. Vivía en situación de calle desde los 15 años y era madre de cuatro hijos (de entre 5 y 19 años), quienes se encuentran institucionalizados debido a las condiciones de vida de su madre.

Allegados la describieron como una mujer que necesitaba acompañamiento y cuya muerte ha generado un profundo pedido de justicia en redes sociales. "Nadie merece morir así con tanta maldad", expresaron conocidos de la víctima al despedirla.